日常生活中的實用手工藝品：陶器的魅力

時尚中的傳統美“Cool Traditions”

許多以往僅用於觀賞的精美陶器藝術作品，現在作為日用陶器而越來越受到人們的喜愛。本文請東京西麻布的藝廊經營者、鑒賞家廣瀨一郎為讀者介紹實用手工藝品陶器的魅力。

1948年生於東京。1971年畢業於慶應義塾大學法學系。曾在出版社工作，經營過飯店，自1987年開始在東京西麻布開設藝廊「桃居」，經營實用手工藝品。

輕奢日用品 直到上世紀90年代初，談到精美的陶瓷器，大家腦海裡浮現出的還是大型百貨公司或有名的藝廊裡擺放的價格高昂、用來鑒賞的工藝美術品。但是，隨著泡沫經濟的破滅，這種情況也發生了變化。可以用於日常生活的實用手工藝品開始受到關注，人氣逐漸高漲起來。 工藝美術品是用於觀賞的，既可以觀看，也可以觸摸，而實用手工藝品同時還被用於日常生活當中。為了購買這樣的陶瓷器、木製工藝品和玻璃工藝品，越來越多的人來到窯戶或藝廊，有些顧客甚至從國外遠道而來。著名藝術家的作品當然頗受歡迎，無名作者製作的單件作品作為輕奢日用品也被買走。 藝廊「桃居」位於東京西麻布的十字路口附近。經營者廣瀨一郎在這裡經營實用手工藝品已有30年。我來訪時，這裡正在舉辦年輕現代陶藝家橫山拓也的個展。小碗或茶杯每件的定價在3000日圓左右。這個價格並非遙不可及。對此廣瀨評價道：「既非傳統的和食餐具，也非西餐餐具。既現代又簡約，作品的風格從不固步自封，總在創新。」我請廣瀨談了實用手工藝品受歡迎的原因。



藝術品滲透到日常生活的日本町人文化 ——「藝術品（fine art）」與「工藝品（craft）」有什麼區別呢？ 廣瀨 到了明治時代（1868～1912年），「藝術品」的概念首次從西方引進日本。在歐洲，主要面向貴族製作並供鑒賞、具有審美價值的作品被稱為「藝術品」，製作頂級作品的人被稱為藝術家。而匠人製作的作品則稍遜一等，稱為「工藝品」。打個比方，仿佛一棟兩層建築，藝術品是上層，工藝品則是下層。 與此相反，日本的藝術品和工藝品就像平房結構，是並列存在的。雖然也有一部分面向特權階級的作品，但就如平民家裡的隔扇畫、屏風畫一樣，這些具有審美價值的作品從相當早的時期就融進人們的生活空間。被稱為工藝品的茶道器具、壁龕的掛畫、洗手間插有野花的花瓶，都隨季節的變化而更換。藝術品與其說是曲高和寡的鑒賞藝術，不如說已經融入了平民階層和町人文化的日常。 明治維新之後的150年，我感覺是一個探索如何使西方文化融入日本的時代，日本接受西方的種種影響和衝擊，並一直嘗試如何使其適用於日本人。那時所接受的明治以後的異文化，在上世紀90年代以後一點點地發生了變化，呈現出新的態勢。

——泡沫經濟破滅後到現在，藝術品和工藝品的變化趨勢是怎樣的呢？ 廣瀨 到上世紀80年代末，日本的陶藝也是以藝術鑒賞為主流的。進入90年代後，泡沫經濟破滅，日本的社會結構發生了變化，從經濟發展期向經濟成熟期過渡。這一時期也被世人稱為「失去的20年、30年」。隨著社會的變化，具有審美價值的作品也從「具有藝術性和鑒賞性的工藝品」向日常使用的實用陶器工藝品轉變。 上世紀90年代，與「鑒賞性陶藝品」相抗衡，「實用手工藝品」開始興起，進入摸索期和繁榮期。到了21世紀最初10年，「實用手工藝品」則遍地開花，經營個人作者作品的商店、藝廊、生活方式雜誌和網站相繼出現，工藝品市場和陶器市場人頭攢動，陶器開始在工藝品領域彰顯出強大的存在感。 我深切地體會到，這30年間陶器越來越多樣化，陶器製作者如雨後春筍般湧現出來，他們希望製作出更便於在生活中使用，能夠按照使用者意願呈現出變化的器皿。