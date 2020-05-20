從青苔看日本文化和環境問題

時尚中的傳統美“Cool Traditions”

日本是世界少見的發展出「青苔文化」的國家，人們非常欣賞青苔的美。在集中展現侘寂精神的日式庭園中，青苔更是一種不可或缺的存在。

展現日本侘寂精神的青苔園林 說到青苔和日本文化的關係，首先要提到日本擁有豐富的苔蘚資源。地處亞洲季風性氣候帶，降水豐沛，讓日本成為世界上苔蘚資源極為豐富的地區之一，全國約有1700多種苔蘚。面對身邊隨處可見的青苔，日本人在自古以來漫長的歲月裡，賦予了它們豐富的內涵與意蘊。 例如用「苔生」一詞表示時間漫長，因為青苔長成一片需要很長時間。又如「苔衣」一詞，並非字面意義上的用青苔做的衣服，而是指僧侶的樸素衣著。因為青苔天然去雕飾的外觀與僧侶追求的清貧形象非常契合。有時，青苔還跟日本人的生死觀有密切的聯繫，人們用「苔下」指代死後的世界，認為經歷漫長的人生之後，死亡是人們最後的歸宿。樸實無華的青苔和絢爛的櫻花，這兩種風格截然相反的植物，都與日本人的生死觀息息相關，這實在意味深長。

如上所述，日本人賦予青苔各種意蘊，而現代人最容易感受到的大概是「日式的韻味與美感」吧。那麼我們不妨來追溯一下日本人審美意識的變遷。在平安時代，貴族追求華麗的文化佔據了主流，人們偏愛櫻花、梅花等絢麗的花朵，以及絢爛的紅葉。到了中世，受到禪學和茶道的影響，日本出現了「侘寂」的審美意識，相比華麗絢爛的美景，人們更喜歡在樸素和閑寂中發現美。青苔正是這一審美意識的體現。它們不開花，默默無聞地生長著，顏色嬌嫩通透，跟侘寂的韻味最為貼合。因此，之前從未被人關注過的青苔成了時代的寵兒。對追求和風韻味的日本庭園來說，更是成為一個不可或缺的存在。



日式庭園的歷史悠久，可以追溯到飛鳥時代。當時人們並沒有在庭園裡刻意種植青苔。就連如今以青苔遍佈的壯觀景象而聞名世界的西芳寺，在建造之初（室町時代）也沒有種植青苔。

在侘寂審美日臻成熟的過程中，日本庭園的流行趨勢也在發生變化，人們逐漸發現了青苔之美。現在人們將佈滿青苔的日式庭園稱為「苔庭」，它的形式十分多樣。有的讓青苔像地毯一般覆蓋整片景區，有的用青苔造景，展現自然風貌，還有的用青苔描繪幾何圖案，總之其中奧妙無窮。







日式庭園中生長著各種苔蘚 實際上，青苔庭園不只美麗，還在保護苔蘚的多樣性方面發揮了巨大作用。因為它們的存在，日本城市的中心位置才能生長著100多種苔蘚，而且稀有品種不在少數。其中的奧秘在於日式庭園的獨特設計。日式庭園採用一種叫「縮景」的造園技法，就是用微縮景觀表現大自然的美景，比如用大塊岩石表現巍峨的山峰，用一片沙礫表現浩瀚的海洋。 這種設計營造出富於變化的環境，讓各種各樣的苔蘚分佈其間，不同的地勢長著不同的苔蘚。苔蘚生長在庭園這個微縮自然之中，宛如真正生長在大自然中一樣。結果，庭園這一狹小空間裡就生長繁衍著各種各樣的苔蘚。苔庭中苔蘚之豐富很值得在學術上專文探討一番。隨著城市的不斷擴張，苔蘚正在從我們的生活中日漸消失，此時的苔庭又肩負了「城市青苔綠洲」的重要作用。

