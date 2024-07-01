美麗可愛兼備的結繩技藝：探索擁有1400年歷史的「水引」的無窮潛力

美麗可愛兼備的結繩技藝：探索擁有1400年歷史的「水引」的無窮潛力藝術 設計 時尚 文化
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存在於日常生活中的水引及其歷史
水引結繩歷史悠久，儘管起源眾說紛紜，但據說可追溯至飛鳥時代（西元593至710年），當時遣隋使所帶回的禮物上使用了紅白色的麻繩繩結為最初的開端。到了平安時代，將和紙捻成線狀並用膠水固定，始演進成現代水引的形式，並傳承了1400年之久，現已成為日本婚喪喜慶等儀式中不可或缺的傳統文化。
「水引結繩過去曾使用於神聖儀式中，並且在貴族等位高權重人士之間廣為流傳，到了江戶時代才逐漸普及至一般民眾。進入明治時代後，贈送禮金的文化興起，人們開始使用禮金袋。當時，學校開設相關課程，將水引編織技巧視為女性藝術修養的一環。此外，除了白、紅、黑等色系，近年來陸續出現了各種款式的水引線繩。我認為與我當初學習時相比，種類不但更多元，也更加貼近人們的日常生活。」
2006年，森田女士第一次接觸到水引，一年後便開始進行創作。她搬到京都，成立了「和工房包結」，透過創作作品和開班授課的方式，向大眾傳遞水引結繩藝術的迷人魅力。
從平面到立體，變幻自如的水引結繩
森田女士的作品不受傳統水引束縛，每一件都極具魅力。從日本的各式節慶到生活中的花草、甜點等主題，都可以是她的創作來源，所有作品皆呈現迷人姿態且引人入勝，讓人幾乎忘記這是水引結繩。
許多人對水引產生興趣的契機是因為看到森田女士作品所展現的可愛風格，想要自己也嘗試看看。森田女士本身也是如此，一開始被水引的美麗所吸引，開始進入市區內唯一一所水引教室學習水引結繩。
「我初入門學習時也很驚訝，因為無論是看起來多麼複雜的作品，都可以應用基本的結繩技巧來完成。也由於可用水引創作任何題材，有許多靈感來源來自於日常生活。我甚至在用餐時，會想像眼前的食物用水引結繩來呈現的樣子，想著『下次來做看看好了』，創作欲望源源不絕。」
森田女士表示水引結繩是一項所有人都能樂在其中的手工藝，同時也示範如何編織「梅花結」，這款水引常用於普通信封或禮金袋上。
「梅花結」製作方法
首先先打一個鮑魚結（淡路結），將兩端穿過中央的孔洞後，「梅花結」便完成了。打得漂亮的秘訣在於留意每條繩子務必整齊排列，避免交疊或扭曲。
水引結繩的材料其實很好取得，百圓商店就買得到。一般的尺寸為90公分，也能找到30公分的，而且款式眾多，不僅有素色系，也有帶亮粉或亮片等選項，大約有400至500種顏色，透過不同的設計組合，為水引藝術創造出無限可能。
森田女士表示，無論想要創作平面或立體作品，以基本的「鮑魚結（淡路結）」打底，便可以創作出任何造型，從手掌大小的壽司到長達五公尺的作品，都是由同一條水引線繩製作完成的，不由得讓人再度對水引藝術感到驚豔。此外，據聞森田女士的作品並沒有設計圖，她總是一邊編織一邊想像成品的模樣，未設限其編織技法，而這也是水引創作的樂趣所在。
森田女士不僅創作了許多美妙的作品，也開設課程分享水引藝術創作的樂趣。她說，水引不僅是個充滿魅力的裝飾作品，也存在更深層次的意義。「例如，鮑魚結（淡路結）的起源是來自於供奉神明的珍稀食材鮑魚，而禮金袋上所掛的水引以5根繩子象徵手指的數量，代表著人與人之間的聯繫，每一個部分都有其意義。另外，我很喜歡神秘的事物，這一點也是水引創作的魅力之一。」
凱爾特圖案與水引間的奇妙關係
森田女士深受書道等藝術中的「線條」所吸引，在遇見水引結繩之前，她對世界各地的文化所傳承下來的不同圖案相當感興趣。而在開始學習水引的過程中，她發現「鮑魚結（淡路結）」與凱爾特的傳統結繩技藝有著極為相似的設計。
「而且，當我在研究如何使用水引結繩創作出世界各地的圖案時，我發現不僅凱爾特圖案，其他像是阿拉伯幾何圖案、土耳其圖案、新藝術風格等圖案之中，有些與日本傳統圖案非常相似。這讓我想到僅由一條線而衍生的圖形，可能是很久以前經由絲路傳入日本之物，使我對水引產生更加濃厚的興趣，並再次體認到它背後的奧妙與深遠。」
水引結繩承繼了傳統，並擁有與遠方異國相通的圖樣，是個神秘的存在。森田女士說，「我希望有一天能夠透過水引來促進文化交流。我個人的夢想是用水引製作服飾。」森田女士的創作腳步迄今仍未停歇。水引結繩跨越了1400年的歷史，它的潛力仍然無可限量。
攝影：川本 聖哉
採訪撰文：田口 美紀子
和工房 包結
水引教室全國有五處，分別位於京都、大阪、兵庫、名古屋和東京。線上課程全年無休。詳情請見官網： https://mizuhiki-houyou.jp/
歡迎到Instagram欣賞更多森田女士的作品
https://www.instagram.com/wakobo_hoyou/