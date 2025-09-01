人氣動漫角色與浮世繪的炫酷融合

時尚中的傳統美“Cool Traditions”

人氣動漫角色與浮世繪相遇，會擦出怎樣的火花？現在，正有這樣一批藝術創作者，使用江戶時代傳承下來的職人技術，將人氣動漫角色畫進浮世繪，並且吸引了眾多外國粉絲。這種藝術形式有著怎樣的創作背景和目的？為此，我們採訪了相關出版方。

動漫人物走進浮世繪

浮世繪描繪世間流行事物，借助木版印刷技術，以親民的價格大量銷售。對江戶百姓而言，是最熟悉親近的大眾藝術形式。無論是畫美人的喜多川歌麿、畫歌舞伎演員的東洲齋寫樂，還是畫名勝的葛飾北齋和歌川廣重，都風靡一時。

這些明星畫師的成功，離不開無名手藝人和出版商的支持。雕版師根據底稿製作雕版，拓印師對這些雕版上色，並拓印到和紙上。在各環節的通力合作下，畫師們被推入大眾視野。



描繪了浮世繪製作場景的《今樣見立士農工商之職人》（江戶東京博物館藏）

浮世繪的出版商稱為「版元」，負責做策劃，委託畫師和工匠製作，並將成品售賣。其中最有名的，便是喜多川歌麿和東洲齋寫樂的伯樂——蔦屋重三郎（1750-1797年），人稱「蔦重」。他將構圖新穎、描繪半身像的美人畫和歌舞伎演員畫推向市場，登上了「江戶媒體大王」的寶座。



坂井英治20多歲時辭掉商社的工作，改行為浮世繪出版商

近代以後，浮世繪走向衰落，但時至今日仍有幾家出版商。坂井英治是版三公司（東京都大田區）的社長。他沿用傳統製作模式，堅持每部作品都由自由畫師、雕版師和拓印師組成的團隊完成，但作品主題不拘泥於傳統。他不斷推出符合現代人需求的作品，得名「令和蔦重」。



上：葛飾北齋《富岳三十六景 江都駿河町三井見世略圖》（大都會藝術博物館藏）；下：哆啦A夢浮世繪木版畫《富岳三十六景 江都駿河町三井見世略圖》（版三提供）©Fujiko-Pro

版三的「鎮店之寶」，是半個世紀來一直深受讀者喜愛的動漫作品《哆啦A夢》的浮世繪系列。作品概念是哆啦A夢帶著夥伴，乘坐時光機來到江戶時代，成為葛飾北齋和歌川廣重名作的畫中人。版三每年推出一次新品，每次都被搶購一空。

為保護動漫角色的形象，其在商品化時需使用官方圖，這是業界常識。但這樣一來，無法體現浮世繪的藝術特色。於是，版三跟版權方細緻協商色彩的呈現方式和人物造型。在與《星際大戰》的合作中，為把服裝改成日本傳統色調，版三與迪士尼進行了整整1年的談判。坂井英治說：「他們同意授權，恰好證明了浮世繪作為日本傳統文化的認知度。」



上：歌川廣重《東海道五十三次內 原 朝之富士》（東京都立中央圖書館藏）；下：蠟筆小新浮世繪木版畫《東海道五十三次內 原 朝之富士》（版三提供） ©臼井儀人／雙葉社 Shin-Ei動畫 朝日電視臺 ADK

剛推出聯名策劃時，版權方沒能理解「調整為浮世繪畫風」的理念，坂井他們吃了一路閉門羹。直到與《星際大戰》和《哆啦A夢》的合作成功，轉機出現了。隨後，他們的業務範圍不斷擴大。從《鬼太郎》《櫻桃小丸子》《蠟筆小新》這些國民動畫，到《哥吉拉》和漫威超級英雄，均與版三進行了合作。

最近，版三又與廣受國內外年輕人喜愛的手機遊戲《Fate / Grand Order》開展合作，我們期待其推出新的熱銷產品。



《Fate / Grand Order》浮世繪木版畫《FGO 聖杯戰爭勇將傳》（左）《回頭的英靈肖像騎兵 騎士／牛若丸》（右）TYPE-MOON監修（版三提供） ©TYPE-MOON / FGO PROJECT

浮世繪和動漫角色聯名合作，作為「酷日本」文化戰略的跨時空作品，深受外國人的喜愛。坂井英治說：「之前，海外的浮世繪愛好者主要集中在歐美。但像《哆啦A夢》在中國很受歡迎一樣，動漫角色相關的作品，在許多國家和地區都有需求。」他希望透過作品不斷擴大浮世繪的粉絲圈。

如今，坂井英治瞄準了海外市場，但大約20年前，他剛從供職的出版社辭職創業時，想法只有一個，那就是「讓師傅們賺到錢，把技術傳下去」。浮世繪匠人的技藝和工具，都是從江戶時代一脈傳承下來的，但現在人手不足的問題日益嚴峻。



版三在外國客人占9成的格拉斯麗新宿飯店舉辦活動，現場表演浮世繪拓印技術

「我想讓這個行業興盛起來，趁師傅們技術還在，多帶些徒弟出來。」為助力浮世繪文化走向世界，坂井英治幹勁十足，對未來充滿期待。



（左起）霓虹燈浮世繪《哥吉拉新宿之圖》《哥吉拉大阪之圖》布藝板（版三提供）TM & ©TOHO CO.,LTD.



左：德布西《大海（LA MER）》的管弦樂譜初版封面 浮世繪木版畫；右：「LA MER （VAGUES VERTES JADE / 翡翠浪濤）」是用白金金箔畫的原稿（版三提供）

標題圖片：哆啦A夢浮世繪《名所江戶百景 大橋安宅驟雨》（版三提供）©Fujiko-Pro