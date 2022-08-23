河童（KAPPA）：可怕的妖怪，反映出人們對水的恐懼

日本☆人偶天國

河童是一種令人恐懼的妖怪，它生活在河流或池塘中，會抓住正在游泳的人的腿，把他們拖到水中溺死。它還是個討厭鬼，會使人發瘋或患病。然而隨著時代的變遷，它成為各類作品的角色之後，其形象卻逐漸變得可愛起來。

其形象從獸類轉變為爬蟲類和兩棲類 此外，直到18世紀，河童的形象被描述為類似猴子或水獺的哺乳動物。在15世紀的字典《下學集》中，有「『Kawauso』（水獺）上年紀後會變成『Kawarou』」的記述，這是已知最早的關於河童的描述。應該注意的是，這裡用的名稱不是「Kappa」,而是「Kawarou」。而在日本耶穌會於1603年在長崎出版的《日葡辭典》中，「Kawarou」被描述為一種生活在河流中的類似於猴子的獸類。在早期階段，河童的形象並不像今天這樣被設定為爬行動物或兩棲動物，而是類似猴子或水獺的獸類。 然而到了19世紀，其形象搖身一變，帶有烏龜或鱉的甲殼的河童成為主流。這是因為，正如「Kappa」這個名稱一樣，烏龜或鱉狀的河童形象也來自江戶。這種烏龜或鱉狀的河童形象在全國範圍內還算小眾，但是憑藉印刷物，尤其是可稱之為江戶特色的浮世繪這一視覺媒介的巨大力量，在短時間內這種河童的形象成為標準形象。 例如，在浮世繪畫家葛飾北齋創作的繪畫範本《北齋漫畫》中，描繪了具有鋒利尖喙和烏龜般甲殼的河童，以及看起來像鱉的河童。這就是江戶的河童形象。此外，浮世繪畫家們有時將河童的體色塗成綠色。這可能是由於與青蛙的形象相混淆造成的。事實上，幾乎沒有民間傳說可以證實河童是綠色的或者看起來像青蛙，但是青蛙的四肢有蹼，除頭部外，其輪廓近似兒童，可能因此被選作河童的視覺化模型吧。無論如何，在此必須強調的是，現代日本人之所以認為河童的身體是綠色的，是因為受到了江戶時代浮世繪的影響。

浮世繪畫家葛飾北齋創作的繪畫範本《北齋漫畫》中所描繪的河童（右下），其原型為烏龜（兵庫縣立歷史博物館藏） 從恐怖的妖怪轉變成滑稽的角色 江戶時代，妖怪們已經成為相當於現代漫畫的「草雙紙」中的角色，河童就是其中之一。「將人溺死」的恐怖形象被大大淡化，它被描繪成了滑稽的形象。這與河童的現代形象有關，但我們今天看到的「可愛河童」的直接起源則更晚，可以追溯到上世紀50 年代以後。當時，漫畫家清水昆的《河童川太郎》、《河童天堂》等「河童漫畫」走紅，掀起了一場巨大的「河童熱潮」。他所描述的可愛河童成為東京都「都民日」的象徵性角色，也成為了清酒和零食等商品的廣告角色。實際上就是在這個時候，河童開始被描繪成可愛的形象。

清水昆的漫畫《河童川太郎》中的主角是小河童。這是最早描繪可愛河童的作品。（長崎市中之茶屋，清水昆展示館藏）

小島功為日本酒製造商黃櫻繪製的第二代河童。第一代河童的作者為清水昆（黃櫻）