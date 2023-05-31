狐狸：化身美女誘惑男子的惡妖

日本☆人偶天國

日本動漫《航海王》和《火影忍者》中都有九尾狐出場。《寶可夢》中的「九尾」也是以九尾妖狐為原型設計而成的。狐狸是人們耳熟能詳的妖怪形象，在動漫中多為「重磅角色」。從中國誤入日本的「狐狸」逐漸演變成了怎樣的妖怪呢？

2022年3月，栃木縣那須町的溫泉附近，一塊名為「殺生石」的石頭裂開，這則新聞一時間引發了熱議。石頭裂開的原因是以前產生的裂縫裡滲入水後結了冰，總之屬於自然現象。之所以引起大眾的關注，是因為傳說這塊石頭是由妖怪「九尾狐」變化而成的。 跨時代的九尾狐傳說 平安時代末期，備受鳥羽上皇寵愛的美女「玉藻前」的真身，就是在天竺和中國化身美女後，誘惑君主致其滅國的妖怪「九尾狐」。不過，玉藻前被陰陽師安倍泰成識破真身，顯出狐狸原形，在那須野被三浦介和上總介兩名武士剿滅。

下野國奈須的金毛白面九尾惡狐討伐圖。19世紀30年代，歌川國芳畫（兵庫縣立歷史博物館藏）

《安倍泰成調伏妖怪圖》中所繪的玉藻前（國際日本文化研究中心藏） 然而九尾狐的遺骸化作石頭，放出毒氣，令靠近它的生靈紛紛喪命，因此人們心懷恐懼地稱它為「殺生石」。到了室町時代，遊經附近的名僧玄翁砸碎石頭度其成佛後，它便失去了害人的能力。日本人將「鐵錘」叫作「玄翁（玄能）」，便來源於這一典故。 因為位於活火山茶臼嶽半山腰的那須野有火山氣體噴出，鳥獸接近那裡就會喪命，殺生石的傳說似乎由此而誕生。殺生石裂開的新聞在社交媒體上掀起熱議，「被封印的大妖九尾狐復活了？」衝上熱搜。但殺生石並不是用來封印妖狐的，而是由妖狐臨死前放出的毒氣幻化而成。而且700年前已經被玄翁和尚砸碎了，這次只是它的碎塊裂開了而已，應該不必擔心妖怪復活。

殺生石所在的栃木縣那須町的觀光大使「九尾」（那須町觀光協會提供，使用授權編號21391號）

詭異的現象是狐狸在作怪？ 另一方面，狐妖化身人形或附體的故事卻開始流傳。各種不可思議的現象都是狐狸在作怪，這種觀念廣泛滲透到人們心中，直到半個世紀前，日本人的日常對話中還經常出現「化身狐狸」「被狐狸附身」的說法，可見狐狸在日本早已深入人心。 晴空萬里之下驟然而降的太陽雨在日本叫做「狐狸嫁女」。日本人認為這種神奇的天氣很特別，是狐狸出嫁的日子。不過，「狐狸嫁女」最早似乎指的是遠處深山中可見火光點點的現象。在本來人跡罕至的山中，居然隱約可見點點火光列隊前行，宛如送女兒出嫁的隊伍，於是就有了這種說法。

《時參不鬥狐嫁入見圖》中描繪的狐狸嫁女（國際日本文化研究中心藏） 如上所述，狐狸在夜裡點火也是眾所周知，過去叫作「狐火」。日本最古老的漫畫、12世紀的《鳥獸人物戲畫》中，就有狐狸在尾巴上點火的畫面，如同火把一般。大約同時期的故事集《今昔物語集》中也記載了詭異的火光是狐狸在作怪，可見「狐火」的概念此時已然存在。

《怪物畫本》中描繪的狐火（國際日本文化研究中心藏）