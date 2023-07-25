超人力霸王：跨越時代，深受喜愛的國民英雄

日本☆人偶天國

超人力霸王1966年初現電視螢幕，至今系列作品已經超過了40部，成為獲得三代人喜愛的英雄。為什麼超人力霸王會如此受人喜愛呢？

前幾天，我走在去地鐵站的路上，聽到身後傳來男孩的歌聲。他唱的竟然是《超人力霸王衛司》的主題曲！我吃驚地回頭一看，唱歌的孩子正坐在他母親的自行車後座上，怎麼看都像是小學低年級學生。想必他是從網上看的《超人力霸王衛司》吧。因為《超人力霸王衛司》首播於1972年，已是半個多世紀前的作品了。對於當年從電視上收看《超人力霸王衛司》的觀眾來說，這個孩子應該算是孫子輩了。 跨越時空，超人力霸王讓一代又一代人為其著迷。現在，特攝電視劇「新生代超人力霸王」系列已經迎來第11個年頭，7月開始將播出《超人力霸王布雷薩》。

《超人力霸王布雷薩》是「新生代超人力霸王」系列的最新作品。除了與日語版同時播出的英語配音版之外，在中國、香港、臺灣、泰國、印尼等地都將播出當地語言的配音版Ⓒ超人力霸王布雷薩製作委員會 東京電視臺 雖然中途曾幾度中斷，但在近60年時間裡，超人力霸王系列已經有40多部作品製作並播出，成為日本名副其實的國民英雄節目。2022年上映的劇場版《新·超人力霸王》票房收入超過了40億日圓，十分賣座。

2022年上映的劇場版《新·超人力霸王》。導演樋口真嗣採用全新方式重新飾演了新時代的超人力霸王Ⓒ2022《新·超人力霸王》製作委員會

怪獸「佔領」日本列島 超人力霸王系列的歷史始於1966年1月開播的《超異象之謎》。《超異象之謎》中沒有出現身形巨大的英雄，只有民間飛行員與其助手、女新聞攝影師3人。節目模式固定，他們每週都會遇到怪獸或怪事。《超人力霸王》（初代）是繼《超異象之謎》之後的同一系列作品，同年7月在電視螢幕上首播。

《超異象之謎》是一部講述怪異現象的電視劇，但在初期就調整為以怪獸為中心的製作路線了Ⓒ圓谷製作公司

超人力霸王擺出其必殺技「斯佩修姆光線」的姿勢。這是整個超人力霸王系列中最賣座的作品Ⓒ圓谷製作公司 在《超異象之謎》《超人力霸王》中，以往只能在電影院裡才欣賞得到的怪獸接連登場，讓孩子們看得如癡如醉，從而掀起了「怪獸熱潮」。除了製作這兩部作品的圓谷公司之外，影像製作公司P Production製作了《熔岩大使》，東映公司製作了《機械巨神》，助推了這股熱潮。松竹公司和日活公司也分別推出了電影《宇宙大怪獸基拉拉》和《大巨獸加波》。一時之間，整個日本列島都被怪獸「佔領」了。 自那之後到1968年，陸續有《太空歷奇》《超人七號》等4部日文冠以「Ultra」之名的節目製作推出。不過，《太空歷奇》是由TBS電視臺和東映公司共同製作的，雖然日文標題中有「Ultra」，但並不屬於超人力霸王系列。圓谷公司製作的3部作品多集收視率超過30%，在人氣這一點上遠遠領先於後來其他公司的作品。

超人力霸王熱潮重現 為什麼超人力霸王能夠跨越時代持續受到大家的喜愛呢？這必然是因為怪獸文化和特攝英雄節目這一類型已經在兒童文化中站穩了腳跟。對於孩子們來說，哥吉拉、拉頓、摩斯拉等怪獸很特別，每年只能在電影院看到一兩次。但《超異象之謎》顛覆了既有常識，每週，孩子們只要打開電視就都能見到它們。怪獸離孩子們的生活更近了。正因為如此，才出現了震動時代的怪獸熱潮。 到了1968年，怪獸熱潮逐漸平息，以《超人七號》為節點，超人力霸王系列暫告一段落。面向兒童的電視節目變成了《巨人之星》《小拳王》等清一色以體育運動為題材的熱血動畫片。這一時期，雖然沒有新的特攝英雄節目，但怪獸熱潮時期的作品被反覆重播，收視率穩定。特別是《超人力霸王》，重播收視率平均達18%。在孩子們心中，對怪獸的熱情就像岩漿一樣翻騰著，等待著再次噴發的機會。 在這樣的背景下，1970年，圓谷公司推出了《格鬥超人力霸王》，先是節選《超人力霸王》和《超人七號》裡的格鬥場面重新播出，後利用拍攝那兩部電影時剩下的角色服裝重新拍攝了不同英雄之間的格鬥場面，5分鐘1集，在固定時間連續播出。此舉被揶揄為「投機取巧」，卻在孩子們之間大受歡迎，到1971年為止一共播出了195集。接著，新作《歸來的超人力霸王》順勢登場，再次在日本卷起了怪獸熱潮。

雙尾獸Ⓒ圓谷製作公司 這簡直是奇跡！因為從來沒有哪個電視節目能在過氣之後東山再起的。這樣的結果也讓締造了這股怪獸熱潮的創作者們備感意外。此前，他們並沒有意識到超人力霸王這個角色在兒童文化中已經根深蒂固了。