能面：多樣「面孔」中展現出的幽玄日式審美

打開能樂的大門

能樂是日本傳統的舞台藝術。能樂演員所戴的面具「能面」，乍看之下沒有表情，卻能透過不同的表演方式呈現出萬千「面孔」。本文將帶大家透過享譽海外的能面師北澤秀太的藝術創作，走進深邃的能面世界。

能面師，同時從事寺院神社裝飾雕刻的製作與修復工作。1968年出生於東京都。曾親自登台參與狂言演出，因此注重從演員視角創作能面，這是他的創作特點。曾在英國皮特里弗斯博物館、英國維多利亞與艾伯特博物館、澳洲新南威爾斯藝術館等各國大學與文化機構展出作品、演講、調查研究。作品集有《Noh and Kyogen Masks（能與狂言的面具）》（Prestel Publishing，2024 年）。