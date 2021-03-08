Stuart Ayre的世界：描繪日本的大佛

日本的聖地

旅居日本的藝術家Stuart Ayre以鐮倉和奈良的大佛為題材進行創作。他不僅描繪佛像優美的姿態，還留心觀察絡繹不絕的參觀者，以獨特的方式繪製插圖和撰寫短文。讓我們張開想像的翅膀，給自己片刻時光，任思緒在大佛的世界中馳騁吧。

鐮倉的大佛

鐮倉大佛是一尊露天佛像，他溫和的笑容穿越數百年歲月綿延至今。這尊佛像和自由女神一樣都是由青銅鑄就，但自由女神是立像。鐮倉大佛並不想高聲宣導什麼，只是年復一年地在冰天雪地和炎炎烈日中靜坐不動。身上的金箔脫落了，他似乎也並不在意。如今只有面頰上還留下一小片金色，仿佛依然沒有忘記身披黃金的遙遠歲月。

進入佛像內部，過去的鑄造過程仿佛清晰可見。佛像用這種形式向我們揭示出古代工藝的謎團，但現場彌漫的神秘氛圍仍然亙古不變。

2018年夏天，我花了兩天時間描繪鐮倉大佛。我感覺畫鐮倉大佛應該一大早就出門，一直呆到寺院關門為止，畢竟這尊大佛在此靜坐不動已達700多年之久。開門的第一時間就來寺院（高德院）是有原因的。清晨的寺院清幽寂靜，擺姿勢拍照和對著佛像按快門的遊客還沒有到來，可以安靜地與大佛面面相對。

不過，遠遠地觀望那些前來觀賞大佛的人們也是一種樂趣。有的人擺好姿勢模仿大佛的表情；有的人模仿上世紀70年代約翰·特拉沃爾塔的迪斯可舞經典動作，單手指向天空。絕大多數遊客看上去都是日本人，也有人置身於香火繚繞之中低聲祈禱。

最喜歡大佛的還是孩子們。有時候孩子們跟隨學校組織的徒步旅行活動到這裡來參觀。不動聲色地觀察他們的機會來了！我聽到孩子們認真地爭論大佛是不是活著。還有些孩子討論是不是真的能進入大佛的內部。有的孩子持反對意見說，人體內不可能有別人進入的餘地。

準備返回時，我聽到一位恐怕已有80多歲高齡的老婦人說，自己最後一次看到大佛是在上小學的時候。我不由得想，她當時身上穿的是和服吧，就像川瀨巴水創作的大佛浮世繪中的人物那樣。繼而，我的腦海中又浮現出眼前這些孩子70年後再回到這裡看大佛的樣子，應該就像這位老婦人一樣吧。



镰仓高德院大佛

奈良的大佛

奈良大佛靜謐的微笑中包含著很多謎團。一千多年間佛殿兩度化為灰燼，寺院周圍戰火不斷，血流成河，佛像的頭部和手臂也被置換。然而大佛至今依然面帶微笑，就像希臘神話中的忒修斯之船一樣，即使部件被替換，依然坐落在那裡，巋然不動。

我對供奉佛像的大佛殿非常著迷，目不轉睛地看個不夠。實在是令人心馳神往。如森林般密密匝匝的木材經工匠之手切削後，支撐著巨大的屋頂。屋頂兩端如同倒「L」字形的黃金裝飾從遠處看很小，實際上卻出奇巨大。

這裡為何供奉著大佛呢？答案在廣場的石板路中。這些石板來自印度、中國和韓國，仿佛向我們展示著佛教傳入這個國家的途徑。我到訪這座寺廟時，腦海裡不由得升起一個念頭：大佛是從大陸千里迢迢行走到日本，如今正端坐在奈良長時間休息呢。

走到大佛殿的門口，與大佛面面相對。「好大呀！」——日本遊客通常都會發出這樣的讚歎聲。站在門口，可以聽到此起彼伏的歡呼聲。

如這尊大佛般靜止而沉穩的存在，似乎總能激起參觀者各自的反應和情感。有人拜倒在佛像前祈禱，有人以額頭輕叩石板地面。很多人模仿大佛的姿勢拍照留念。時不時可以看到一些人自己作勢模仿大佛的手印（梵文：mudrā），卻不知自己錯做成其他含義的手印。上年紀的人都在靜靜地祈禱。

孩子們更是任由想像力馳騁。2020年夏天，我坐在佛殿的一角作畫時，聽到小學生們開始認真討論大佛擅長怎樣的姿勢（結論當然是棒球接球手的姿勢）。小姑娘們說，屋頂上的金色裝飾是大佛的鞋子。還有孩子感到納悶：為什麼大佛要像老奶奶那樣燙著卷髮呢？

我作畫的地方也有很多人。有個男孩兒非常好奇佛殿裡面到底有什麼，搶在父母前面跑上臺階。初見大佛，他怔在原地久立不動。想來，上年紀之後，他一定會再次來到這裡吧。

古羅馬帝國滅亡幾個世紀後奈良大佛才建成。據傳，當時遠渡日本的印度僧人執筆為大佛舉行開眼儀式，為其注入了生命力。我也想用手中的畫筆完成大佛的畫像。可是，在寺內呆的時間久了，便發現無論自己如何努力，都無法用畫筆完美地再現這尊佛像。經木工之手精雕細琢的精美工藝，不斷變幻的光影，仿佛在洞穴中一般的感覺，僧人們的輕聲低語，這一切都無法在畫作中完美呈現。因此，我繪製的奈良大佛是一幅「未完成」的畫作，他神秘的微笑就交由觀賞者憑藉想像力去解讀吧。



奈良東大寺大佛

原文英文

插圖/撰文：Stuart Ayre