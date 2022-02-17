餐桌上的王牌配角：香橙、酸橘和臭橙

日本的水果

在日本人的餐桌上，「主角」的背後有許多等待出場的王牌「配角」，比如柑橘。日本是一個盛產柑橘的國家，香酸類柑橘多達40種以上。本文向讀者介紹其中具有代表性的三種柑橘，它們分別是香橙、酸橘和臭橙。

凸顯食材風味的王牌配角 臨近冬季，香酸類柑橘的果實逐漸成熟，從深綠色變成黃色、橘黃色。一碗日式清湯上漂浮著香橙皮，打開碗蓋的瞬間，香氣撲鼻。在秋季特色食材松茸上，可以擠上幾滴清香四溢的酸橘汁。在品嘗河豚菜肴時，一定要配上酸味十足的臭橙。在橄欖油中滴入香酸類柑橘的果汁，再撒上鹽和胡椒，便是極好的沙拉調味汁。酸味可以進一步凸顯食材的風味，讓人食欲大振。

日本出產的香橙、酸橘和臭橙的果肉如果直接食用，則酸味過於濃烈，但果皮馥鬱的香氣和果汁的酸味可以增進食欲。比起直接食用果肉，更適合用它們的果汁和果皮製作調味品或加工品。以前我們將這類柑橘稱為「酸柑橘」，如今則稱為「香酸類柑橘」。 國外比較有名的香酸類柑橘是檸檬和酸橙。 從9月至11月，青香橙、酸橘、臭橙、香檬和平兵衛醋橘等青綠色香酸類柑橘相繼上市。據《香酸類柑橘：四國的酸柑橘第1卷》（原田印刷出版）介紹，日本現有香橙、酸橘、臭橙、苦橙、平兵衛醋橘、賈巴拉柑橘、田熊酸橘、長門柚子吉柑橘和檸檬等40多個品種。

柑橘是餐桌上的王牌配角。只需幾滴果汁或一片果皮，就可以讓菜肴的味道發生神奇的改變。關西大學的吉田宗弘老師介紹說，柑橘以前就作為醋使用，在沒有鮮魚的內陸地區，柑橘可以預防易變質的動物性蛋白質引發食物中毒，提高其保存效果，並改善食物的味道。上文中提及的《香酸類柑橘：四國的酸柑橘第1卷》一書中也談到：「酸柑橘的果汁中含有檸檬酸和蘋果酸，和氨基酸相遇後會產生一種清爽的酸味，且富含維生素C。果皮中的精油除了檸檬烯和檸檬醛之外，還含有眾多香氣成分，具有各種酸柑橘獨特的香氣。」



讓香酸類柑橘更加貼近日常生活 關於香酸類柑橘的使用方法，以鯛魚飯知名的割烹料理店「銀座ASAMI」的店長淺見健二介紹道：「我們常年確保酸橘的存貨，用於製作生魚片、烤魚和松茸料理。香橙用來製作醃漬燒烤類食物的『幽庵地』（將切片的香橙放入酒、甜料酒和醬油後製成的一種佐料汁），香橙皮可以用在日式清湯或茶碗蒸中。臭橙可以放在醬油裡，用於河豚生魚片的配料。味道平和的苦橙經常和醬油一起使用。」日本的香酸類柑橘與醬油的味道搭配起來很和諧，適合用來製作橙醋。 不同地區出產的香酸類柑橘適合與日本的發酵調味品醬油以及海帶或鰹魚煮的高湯搭配使用，因此被用來製作「混合橙醋」。日語的「橙醋」一詞源於已不再使用的荷蘭語「pons」，是由柑橘果汁、砂糖、香料混合而成的一種果汁雞尾酒。日本文献中最早出现代表柑橘汁的「ポンス」一词是在1884年。如今，在製作水煮火鍋、涮涮鍋、生魚片、豆腐、烤魚、蒸菜、醋拌涼菜和調味汁時，橙醋都是必不可少的調味品。 在京都，人們將沒有特殊香味的苦橙和調味品混合起來製成苦橙醋，用於烹製懷石料理。在大阪，人們較多使用的是酸橘橙醋。



香橙、酸橘、臭橙、溫州蜜柑是「親戚」嗎？ 僅僅在兩年前，農業及食品產業技術綜合研究機構（農研機構）才通過對日本67種柑橘進行基因組分析，確認了這些柑橘之間的親緣關係。高級研究員清水德朗指出，紀州蜜柑在這些柑橘中佔據中心地位。如今產量最多的溫州蜜柑就是紀州蜜柑和九年母蜜柑的雜交品種。 溫州蜜柑的親代九年母蜜柑和香橙雜交後得到了臭橙。香橙和某種未知植物雜交後得到了酸橘。總而言之，臭橙和酸橘都是香橙的子代，同時也是溫州蜜柑的「親戚」。這些柑橘的香氣、肉質和大小各不相同，非常有趣。 香橙產量高居首位 日本最大的果蔬批發商東京青果公司香酸類柑橘業務負責人本莊洋介紹說，香酸類柑橘的樹上長著尖刺，儲存果皮完整的柑橘費時費力，因此只有不足3成的柑橘以整顆果實的形式上市。占產量近8成的柑橘都會經過榨汁後，用於加工甜點或飲料。 在所有香酸類柑橘中，香橙的產量高居首位，為酸橘和臭橙產量的4倍以上。高知縣的香橙、德島縣的酸橘、大分縣的臭橙、沖繩的香檬等都已成功成為當地的標誌性特產。從果汁、果皮、果肉到種子，這些柑橘被加工成飲料、酒類、調味料、加工食品，乃至化妝品和香料出售。如今生產者不斷老齡化，這些柑橘類產品對於促進當地經濟發展起到了一定的作用。

