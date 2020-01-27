夢想統一天下的織田信長

日本史探險

從群雄割據的戰國時代過渡到安定社會的歷史劇烈變動裡，其中心圍繞在織田信長、豐臣秀吉和德川家康三人身上，本文筆者為知名歷史作家，藉由回溯三位英雄豪傑的人生，解說當時日本社會的特徵。本系列首篇文章要討論的是，在短時間內擴張領地，意欲一統天下的織田信長。

戰國大名的登場 織田信長生於天文3年（1534年），當時正值戰國時代的紛亂之中。享德3年（1454年），統治東國的鎌倉幕府長官──也就是擔任鎌倉公方的足利成氏，殺害了扮演輔佐角色的關東管領上杉憲忠，以此事件為始，鎌倉幕府喪失機能，東國則發生內亂，持續將近30年，接著進入了戰國時代。 另一方面，西國也在應仁元年（1467年）由於將軍足利義政以及管領家（擔任將軍的輔佐角色）的繼承問題，守護大名分裂成2個陣營，在京都展開激戰。這個應仁之亂持續長達11年之久，讓幕府的力量出不了山城一國之內。如此亂局之中，各地出現了許多以己之力分割土地、獨自支配的豪強。他們為了統領家臣及支配領國，制定了分國法（家法、壁書），其內容許多都提到了「喧嘩兩成敗」（譯註：日文中「喧嘩」指的是騷亂鬥爭，而「喧嘩兩成敗」則是日本室町幕府時代後期至江戶時代前期的法律原則之一，發生武力爭鬥後，不論爭鬥的因由、對錯，對雙方施以同等處罰）。不允許家臣間出現私鬥（個人鬥爭），紛爭皆由大名裁決。總而言之，此法律目的在於集中權力於大名，以及穩定領國。此外，在那些分國法裡也常常可以見到私人婚姻的規定和領地買賣的限制，以及農民未繳納年貢和禁止逃散（集體逃亡）的相關法令。 戰國大名要求家臣家申告自己擁有的土地面積和收入額度，並登錄於檢地帳（現在的土地台帳），這稱為「指出檢地」，大名依據名為「貫高」的基準將土地面積換算成金錢，掌握整體的收入金額。接著，大名保證了家臣身份地位和收入，同時也以貫高為基準要求擔任相符的軍事職位。而大名也以貫高為基準針對領國人民課徵年貢。 此外，戰國大名設置制度，將地侍（下級武士）作為「寄子」，依附在稱為「寄親」的有力家臣之下， 讓家臣們組織化（寄親・寄子制）。在戰爭時期，將這個「寄親-寄子」集團編成一個長槍隊或鐵砲隊，藉此實現以步兵為核心的集體戰術。交戰之際，從各村莊徵召農民擔任士兵和物資的補給人員，這個時期，武士和農民尚未完全分離（兵農未分離）。



為了領國的繁盛，大名也大肆開發新的田地和礦山。石見大森銀山、但馬生野銀山、甲斐・佐渡・越後的金山，就是在這個時期開發的。再加上為了發展農業，大河川的治水和灌溉事業亦相當盛行，例如武田信玄在釜無川和御勅使川的交匯之處，建造了堅固的堤防（信玄堤）。 無論如何，在這樣的戰國時代，以尾張武將信秀長子的身份，降臨這個世上的信長，不久便急速擴張勢力，之後很快地便朝向達成統一天下的方向前進。本文將追溯信長平定天下的事績，揭示當時的時代背景。



邁向統一尾張之路 永祿3年（1560年），駿河・遠江的大名今川義元率領4萬大軍（關於人數有不同說法）進攻尾張。而前往迎擊的信長，以2000精銳之兵進擊今川本陣（譯註：大本營）之際，輕易地擊殺了義元（桶狹間之戰），獲得出乎眾人意料之外的大勝利，如此一來，信長與三河的松平元康（之後改名為德川家康）結盟，意在保有領國東側的安全不受侵擾，將目標指向攻打西邊的美濃國，展開與齋藤義龍的爭戰。

此時，中國地方（位於日本本州西部）統治安藝的毛利元就在嚴島之戰中獲勝，殲滅了周防的大內氏（陶晴賢），更攻入出雲尼子氏的領地。而在甲信越地方，甲斐的武田信玄殲滅了信濃的諏訪氏，在川中島與越後的上杉謙信交鋒，意圖吞併信濃。關東地方則是北條氏康以小田原城為據點，以伊豆、相模、武藏作為領國，逐漸將勢力擴張到上總及下總等地。九州地方則可以見到豐後的大友宗麟將北九州一帶納入支配的攻勢。 歐洲人來航與基督教傳教 特別是大友宗麟，他嚴密地保護耶穌會的聖方濟沙勿略（San Francisco Xavier），並允許在領國內傳教，也因此陸續有傳教士來到九州各地，基督教信眾日增。歐洲時值大航海時代，葡萄牙和西班牙的商人和傳教士，為了追求新興的市場和傳教地，乘船航向全世界。進入16世紀，他們來到了中國和東南亞，天文12年（1543年）終於有位葡萄牙人漂流到了種子島，並為日本帶來了鐵砲這種新式武器。 九州的諸大名允許基督教傳教，是為了進行南蠻貿易，以獲得武器和各種珍貴物資，因為葡萄牙商船只進入承認傳教行為的大名領國。由於灌注心力在建造醫院和學校等社會福利事業上，日本國內的基督教勢力急速增加；提供人們蜂蜜蛋糕等使用砂糖和雞蛋的南蠻點心和牛肉料理，對於傳教也有很好的效果。我們也可以從佛教僧侶對前述那些行為的批評，得知其成效良好。



以統一天下為目標的信長所採取的經濟政策 永祿10年（1567年），信長驅逐齋藤龍興，征服美濃，將齋藤氏的稻葉山城改為岐阜城，作為自己的根據地，並且在城下町加納發布「樂市・樂座令」。解散「座」這種獨佔性的同業組織，營造讓商人可以自由進行商業貿易的環境，並輕減稅賦。此外，整備包含岐阜城下的各個街道，也廢除許多檢查哨所，因此城下町極度興盛地繁榮起來。

「天下布武」之印（兵庫縣立歷史博物館） 從此時起，信長開始使用「天下布武」的印信。這是為了明確展現以武力統一日本的意志。隔年奉足利將軍家的義昭之命，率領大軍進入京都，再興室町幕府，以此為基礎，將自己的勢力擴展到京畿之內。此外，信長意圖牽制石山本願寺和比叡山延曆寺等佛教勢力，於是保護基督教以相抗衡。信長召見路易士·佛洛伊斯（Luís Fróis）等傳教士，從他們身上積極地吸收西洋知識。 但將軍義昭之後轉為與信長對立，更與各地大名結盟，打造織田包圍網，此舉讓信長面臨巨大的危機。不過信長拔擢羽柴秀吉和明智光秀等出身低下卻極有才能的人物，不屈不撓地將敵對勢力一一擺平，火燒比叡山延曆寺，殲滅淺井長政・朝倉義景氏，並完全包圍了石山本願寺。元龜3年（1572年），武田信玄從甲斐率領大軍來勢洶洶，隔年卻在途中病死。信長擺脫此危機，將義昭驅逐出京都，摧毀室町幕府。 活用新式武器鐵砲 另一方面，傳到種子島的鐵砲，也正因為是戰國時代，開始在近江國的友村與和泉的堺等地大量生產。但由於有效射程距離僅有100公尺，發射前還需要準備彈藥的時間，被認為是不太適合實戰的武器。而完全改變這種認知的，正是信長。 天正3年（1575年），信長偕同德川家康在設樂原與甲斐的武田勝賴會戰，武田軍被尊為最強部隊，但信長使用3000把（關於數量有其他說法）之多的大量鐵砲，擊破了武田軍勢，史稱長篠之戰。信長以大量且同時擊發的方式，將實戰時派不上用場的單一鐵砲，變成了無敵的武器。這是戰術上的里程碑，從此之後，戰國時代的會戰裡，鐵砲成為扮演重要角色的武器。

