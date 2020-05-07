完成全國統一的豐臣秀吉：為了社會安定實施結構改革

日本史探險

繼上回介紹了織田信長，本篇把焦點放在豐臣秀吉身上。為主君信長報仇的秀吉，在16世紀末實現全國統一，統一度量衡，並派遣官員進行全國性的檢地，以石高（米的生產量）計算土地的生產力，確保稅收的穩定徵收。此外，沒收農民所有的武器，使其專心農耕，以防發生暴動（一揆），明確區隔武士和農民的身份等，為了脫離戰國的亂世，建構安定的社會，積極實施社會結構的改革。

實現全國統一 天正10年（1582）6月2日，統一天下在即的織田信長在京都的本能寺被家臣明智光秀殺害。為信長報仇的，是身為織田家重臣的羽柴（豐臣）秀吉。 秀吉出生於尾張國的足輕（有異說）家（譯註：足輕是日本平安時代到江戶時期的一種步兵），仕奉信長後，開始嶄露頭角，爬升到重臣位置。發生本能寺之變時，秀吉在中國地方對毛利氏的高松城發動水攻，得知消息後，隨即和毛利氏議和，率兵返京（俗稱「中國大返還」），本能寺之變後，僅過了11天，就在京都郊外的山崎擊敗光秀（山崎之戰）。之後，在賤岳之戰（1583年）擊敗織田家的另一位重臣・柴田勝家。同年，秀吉在石山本願寺的舊址開始興建大坂城，旨在向天下昭告自己是信長的後繼者。1585年，令長宗我部元親臣服其麾下，平定四國，同年擔任關白。隔年，秀吉獲正親町天皇賜姓「豐臣」，就任太政大臣一職（朝廷最高職位）。

於是，秀吉以朝廷威權的背景樹立政權，下令禁止大名之間進行私鬥（俗稱「惣無事令」）。1587年，以違背此令為由，出兵征討薩摩的島津氏，將九州置於支配下。1590年，滅掉關東的小田原北條氏，並且壓制了東北地方的諸大名，統一天下。距本能寺之變，僅過了8年。

實施獨裁政治 豐臣政權的財政基盤來自約200萬石的「藏入地」（直轄地）收入，其他還握有重要的礦山（石見大森、但馬生野等），並把都市（京都、大坂、堺、伏見、長崎等）置於支配下，向豪商籌措資金和必要的資材。 政治上，雖然有胞弟秀長和茶人千利休作為智囊，但秀吉實施獨裁，即使把關白一職讓給收為養子的外甥秀次後，也以「太閤」（稱呼已從關白引退後的人物）的身份持續掌握實權。只是，到了最晚年，設立五奉行、五大老制度，讓心腹的五奉行分掌政治，重要事項則交由有力大名的五大老進行合議。 此外，對1582年以後獲得的領地以及臣服的大名領地進行「檢地」（太閤檢地）。其實，在那之前有「指出檢地」，由農民或家臣自行向大名申告其所有的土地面積和收穫量，但秀吉不承認這項制度，派遣檢地官員實際去到當地，對農田和房屋所在的土地面積及等級進行詳細調查。透過檢地，秀吉統一全國的度量衡，丈量單位如下。 「6尺3寸(約191㎝)四方＝1歩。30歩＝1畝。10畝＝1段（反）。10段＝1町」 土地（農田）的等級（分為上田、中田、下田、下下田的4階段）則由派遣到當地的官員訂定（石盛），將之乘以面積之後，計算出生產力（石高）。 在那之前的日本，一塊土地通常是數人利益重疊的狀態，但秀吉把農民（土地的直接耕作者）登錄到「檢地帳」（土地台帳）上，確保他們的耕作權，同時必須負擔繳納年貢和陣夫工作（戰爭時的動員、從事雜務的勞役）的義務，稱為「一地一作人」原則。另外，檢地帳以村落為單位製作，以村為單位徵收年貢（村請制）。年貢額度一般採二公一民，其比例為收穫量的3分之2上繳給領主（公），3分之1作為自己的收入（私），可見負稅之重。 1591年，平定天下的秀吉要求大名們提出領國的檢地帳（御前帳）和領土地圖（國繪圖），並依此正式決定大名的石高。並依據石高的多寡來決定軍役的負擔量。此項制度後為江戶幕府所沿用。

確立刀狩令和身份制度 1588年，秀吉下令沒收農民的武器（刀、弓、槍、鐵炮），稱為「刀狩令」。當時的農民為防備敵人的襲擊，或受大名徵召出征，所以持有武器。但是，為防止發生一揆（武裝暴動），秀吉沒收他們的武器，並使其專心耕作。 1591年，秀吉發佈「人掃令」，禁止仕奉武士的武家奉公人（侍・小者等）轉行成為町人（譯註：主要是商人及部份工匠）或是百姓（農民），禁止百姓從事商業活動和兼差（即轉行為商人或職人）之類的。隔年，以關白豐臣秀次的名義，再度發布人掃令（身份統制令），分別對武家奉公人、町人（商人或職人）、百姓的戶數和人數進行全國性的調查，並且確定下來。 透過上述的太閤檢地、刀狩和人掃令，制定了基於職業區分的身份制度，原則上身份無法移動。還有，武士和商工業者往都市（城下町等）集中居住，村落只由農民組成。如此一來，所謂的兵農分離制度得以確立。 外交政策：迫害吉利支丹和朝鮮出兵 關於外交政策，秀吉起初延續了信長對天主教的保護政策，但是平定九州後的1587年，在得知肥前國的大名・大村純忠把長崎作為教會領地捐給耶穌會，把日本人賣到海外做奴隸，吉利支丹（天主教徒）破壞神社佛閣的事實後，突然發布「伴天連追放令」，下令驅逐外國傳教士，禁止其在日本活動。不過，因為法令頒布後依然獎勵南蠻貿易，法令無法徹底實行，過了不久，傳教活動再度死灰復燃。然而，1596年秀吉聽到漂流到土佐的西班牙船聖菲利普號（San Felipe）的船員證言：「西班牙利用傳教士擴張領土」，隨即逮捕傳教士和天主教信徒共26名，隔年在長崎處死（二十六聖人殉教）。日本和西班牙因此斷絕邦交。

當時，國內的大名和豪商為了交易進出東南亞。秀吉也在1588年發布海賊取締令，以確保貿易船在海上行駛的通航安全。不過，他也開始企圖征服國勢衰微的明朝，想要建立以日本為中心的亞洲國際秩序。而且，向朝鮮及印度果阿的葡萄牙政廳、菲律賓的西班牙政廳、高山國（台灣）要求朝貢。透過對馬的宗氏命令朝鮮「因為要進攻明朝，請擔任先導者」，卻遭到朝鮮拒絕。於是，秀吉在1592年率領15萬大軍從釜山登陸，開始侵略朝鮮半島（文祿之役）。 起初，日本軍以破竹之勢進攻，但李舜臣率領的朝鮮水軍驅利用龜甲船斷絕了日本軍的補給，以民衆為中心的義勇軍也激烈抵抗。加上明朝援軍也加入戰局，讓日本軍陷入苦戰，戰局膠著。雙方一度停戰進入講和談判，但是決裂，秀吉在1597年再度以14萬的軍隊陣容登陸半島，企圖佔領朝鮮南部（慶長之役）。不過，這次也是一番苦戰，以秀吉之死為契機，隔年從朝鮮撤退。雖然兩度侵略朝鮮（朝鮮出兵）對朝鮮造成莫大的損害，日本國內也因浪費龐大的軍事費用和兵力，導致豐臣政權衰微。

