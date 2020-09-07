開啟江戶幕府的德川家康：從戰國時代走向穩定社會

日本史探險

追述戰國時代三雄的本專題即將畫上句號，最後一篇讓我們來看看德川家康的一生。幼年時期曾被織田家和今川家當作人質，境遇坎坷，爾後統治三河，在爭霸天下的關原之戰中贏得了勝利。最終登上征夷大將軍的寶座，為後來延續了260年的江戶幕府打下了基礎。我們可以窺見的是，家康那巧妙的政治戰略和出眾的統治能力。

從人質到一統天下之人 德川家康是三河國岡崎城主松平廣忠之子，6歲時成為尾張國織田氏的人質，後來又成為駿河遠江的大名今川義元的人質。在此期間，其父廣忠被家臣殺害，岡崎的土地在實質上成為了今川家的領地，家康也開始作為一名武將為今川家族效力。

不過，趁著今川義元在1560年的桶狹間之戰中戰死之機，家康與尾張的織田信長結盟，從今川家獨立，平定三河一國，成為戰國大名。進而與武田信玄聯手擊潰今川一族，佔領遠江國，後來又從武田一族手中奪走駿河國，本能寺之變後，更將原屬武田領地的甲斐、信濃收入囊中。雖然一度曾與豐臣秀吉敵對，但最終歸於其麾下，作為家臣輔佐其執掌政權。1590年，小田原北條一族被滅後，秀吉下令將家康的封地轉移到關東，此後他便以江戶作為活動據點。 然而秀吉死後，身為五大老之首的家康擅自和其他大名聯姻，推行論功行賞，做事風格獨斷專橫。最終招致反抗，1600年，五奉行中的石田三成等人推舉五大老之一的毛利輝元為盟主，舉兵試圖扳倒家康。 於是，家康與三成等人的西軍在關原展開激戰，短短數小時就以家康（東軍）的勝利告終，落敗的三成在京都遭到處決。戰後，家康沒收了西軍93個大名（合計506萬石）的領地，大幅增加了臣服於自己的「外樣大名」的領地。不過，這些外樣大名多數被轉封到偏僻的領地，安置在大城市（江戶、大阪）周邊和交通要地的都是親藩（德川一族）和譜代大名（自來就侍奉德川家的家臣）。之所以這樣安排，是因為就算外樣大名叛亂，也無法輕易攻入江戶和大阪。



世襲制度的開端 就這樣統一了天下的家康於1603年被朝廷封為征夷大將軍，正式在江戶建立了幕府（武家政權）。算上亲藩、谱代、直臣（旗本・御家人）在内，家康总共可以调动超过20万人的兵力，是一个不折不扣的军事政权。 不過，在政治組織上，他以三河時期以來的家政機關為基礎，讓本多正信等重臣（心腹）、南禪寺的金地院崇傳和儒學家林羅山等顧問分擔政務。直到第三代將軍家光的時代，這一套複雜的政治制度才最終固定下來。 1603年，家康命令各方大名出錢出力對江戶城和城邑進行大規模的改擴建（天下普請）。對日比穀入海口區域實施大面積填埋，開闢了小名木川和道三堀等水道。除了這些水運工程外，還開始完善陸上交通。以江戶的日本橋為起點，修建了五條街道，並在沿途設立了驛站。最終，在家康晚年時，江戶發展成了一個擁有十多萬人口的大城市。 1605年，家康把受封才兩年的將軍之位傳給了兒子秀忠。此舉是為了向天下表明德川一族將世襲將軍之位。不過，此後他依然以伏見城和駿府城為據點，繼續把持著政治實權。 豐臣家的滅亡 另一方面，關原之戰後，大阪城的豐臣秀賴雖然降為俸祿不過60萬石（攝津、河內、和泉）的一個大名，但心向豐臣家族的大名依然不在少數。而且1611年，家康時隔多年再次見到秀賴後發現他已經長成一位青年才俊。據說就是此時，家康產生了要剷除秀賴，永保政權的念頭。 當年，豐臣一族重建了與秀吉大有淵源的京都方廣寺，寺內梵鐘的銘文刻有「國家安康，君臣豐樂」幾個字。由於「家」和「康」字被分開，家康故意找茬說「此為詛咒德川一族之辭」，於1614年調集20萬大軍包圍了大阪城。史稱大阪冬之陣的戰役由此拉開序幕，同年12月，雙方一度言和，但在次年，也就是1615年又重燃戰火（大阪夏之陣），最終秀賴自殺身亡，豐臣一族慘遭滅門。 同年，家康發佈一國一城令，要求西國大名毀掉除了居城以外的所有城樓，一舉削弱了他們的軍事力量。此外，還以將軍秀忠之名發佈了嚴格統制大名的武家諸法度，禁止大名擅自聯姻或建造新的城樓。

徹底的權力統制 通過上述措施，家康憑藉軍事力量和法律控制了大名的行動，而且他統禦的不僅僅是大名。針對可能動搖政權的勢力，全都毫不留情地實施了打壓。比如朝廷。 從形式上看，朝廷任命德川家的當家人為征夷大將軍，是將政權託付給江戶幕府掌管。因此家康表面上也以朝廷為尊，1601年還給戰國時期失去了部分領地的朝廷上貢了1萬石。但皇室財產（內廷資產）的管理完全由幕府一手把持。同時，新設了監視朝廷和西國大名的京都所司代，隨時緊盯朝廷和公家的日常動向。另外還設置了向朝廷傳達幕府（京都所司代）指示的武家傳奏職務，人員編制為兩名，從公家選人任職，俸祿由幕府下撥。1613年，發佈公家眾法度，規定公家應該致力於世代傳承的學問（家業、家職），並要擔任禁裏小番（晝夜守衛宮中的差事）。接著又在1615年制定了禁中並公家諸法度，明確了朝廷的運轉模式，並從法律上對天皇和公家的生活，乃至公家的排位和晉升做出了規定。家康試圖以此讓朝廷和天皇變得在政治上毫無力量。 在戰國時代，比叡山和高野山的僧兵、一向門徒等佛教勢力也曾對大名構成了威脅。於是，家康在1615年制定寺院法度，開始對這些寺社和佛教勢力實施統一管理。 家康的財政政策 接下來談一談幕府的財政基礎。主要收入來源是總額達到400萬石的幕府直轄領地（天領）的年貢（稅）。負擔稅和雜費的是擁有田地和宅地（高請地），檢地簿上登記在冊的本百姓（高持百姓。拿俸祿的戶主）。《升平夜話》（高野常道著，1796年）中這樣寫道——家康曾說「徵稅要做到讓鄉村百姓半死不活的程度」。似乎家康的統治之道就是不斷榨取年貢，讓人們永遠富不起來，但又不至於餓死。另外，幕府還直接控制江戶、大阪、京都、長崎、堺等城市，尤其是壟斷了長崎的貿易，獨享利潤，不過這是家康死後的事了。 同時，德川一族也和豐臣政權一樣，直接管轄各地礦山，占盡好處，而正是在這一時期，家康開始下令使用採掘的金銀鑄造貨幣。幕府在江戶、駿府、佐渡、京都等地設立金座（鑄造和鑒定金幣的機構——譯注），在伏見、江戶、駿府、京都等地設立銀座（鑄造和鑒定銀幣的機構——譯注），發行了大量金幣和銀幣（慶長金銀）。因為日本過去一直將中國的銅錢作為通用貨幣，所以此舉可謂是具有劃時代意義的金融政策轉型。

講究實惠的外交政策 然後再看看家康的外交政策。 家康曾推行積極的外交政策。 1600年，荷蘭帆船裡佛得號漂流至豐後（現在的大分縣）的臼杵灣，家康接見了該船的二副耶揚子和領航員威廉・亞當斯（英國人，日本名三浦按針），並將他們請到江戶擔任外交顧問，招徠了許多荷蘭人和英國人。因為家康知道，這兩個國家都是信仰新教的國家，不會像舊教國家（西班牙和葡萄牙）那樣將傳教和貿易視為一體。於是，荷蘭和英國分別於1609年和1613年在平戶開設商館，從事起了貿易活動。

另一方面，葡萄牙商人以澳門為據點，將中國產的生絲帶到長崎高價賣給日本人賺取了暴利。為遏制葡萄牙商人壟斷利益，家康於1604年建立了絲割符制度，讓京都、堺、長崎的特定商人建立友商組織（絲割符友商），每年春季確定進口生絲的價格，按照這個價格（低價）從葡萄牙一次性購買生絲，再分配給各個友商。 1610年，家康將京都商人田中勝介送往西班牙屬墨西哥，尋求重啟以呂宋島為據點的與西班牙之間的貿易活動。在此之前，由於秀吉曾經處決過傳教士（26聖人殉教），所以日本和西班牙之間的貿易一直處於中斷狀態。 此外，家康還試圖恢復和朝鮮的邦交，此前兩國因日本命令對馬宗氏出兵朝鮮而斷交。在宗氏的努力下，日朝於1607年恢復邦交，此後每次將軍換代，朝鮮都會派遣使節前來祝賀。當年出兵朝鮮與日本一戰的中國明朝雖未同意正式建交，但民間商船也開始頻繁地來到平戶和長崎。 如上所述，家康曾試圖採用積極的外交方式振興貿易，但在人生最後階段，其方針發生了重大變化。原本一直默許基督教，但從1612年開始禁止幕府直轄領地的民眾信仰基督教。1613年更是將禁教令的實施範圍擴大到了全國。同時，他下令拆除教堂，驅逐傳教士，強迫信徒徹底放棄信仰。據說是因為害怕西班牙和葡萄牙侵略日本，以及教徒團結生事。1614年，他下令將高山右近等300餘名基督徒驅逐到馬尼拉和澳門，以儆效尤。可以認為，之所以出現這種政策轉變，是因為荷蘭和英國已有取代葡萄牙和西班牙之勢，即使不跟葡西兩國做生意也無妨。這種外交政策在秀忠的時代進一步得到強化，在家光的治下更是形成了所謂的鎖國制度。