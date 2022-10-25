鐵路開通150年：追趕歐美列強，明治維新後短短5年內誕生的官營鐵路

日本史探險

日本第一條鐵路1872年（明治5年）10月14日在新橋（現在的汐留）橫濱段通車，今年將迎來150周年。明治維新後短短5年內誕生的官營鐵路，其背景是新政府想迅速擴大鐵路網，實現富國強兵、殖產興業，追趕歐美列強的強烈願望。

依靠英國推進的官營鐵路的鋪設 只不過直到明治時代，日本國內都沒有建成一條真正的鐵路。雖然法國等國都大力建議幕府興修鐵路，幕府一方卻興趣缺缺，最終在1868年1月，美國公使館官員安通・波特曼（Anton Portman）提交的鐵路修建（江戶橫濱段）申請獲得了老中小笠原長行的批准，而且建設工程和經營權基本全部委託給了美方。 不料3個月後，德川宗家（舊幕府）向新政府軍無條件投降（江戶城無血開城）。取而代之掌握政權的新政府推翻了與波特曼的協議。又因英國公使巴夏禮（Sir Harry Smith Parkes）的勸說，新政府最終決定借英國之力自主建設鐵路。 如此，日本首個鐵道修建項目就在民部和大藏兩省的大輔（次官職位）大隈重信的主導下，由民部省的鐵道部門來進行。 大隈是佐賀藩出身，想必見過精煉方造出的蒸汽機車，而且他在尊重西方文明的環境下長大也是個重要因素。想讓日本實現近代化，比肩歐美列強，就必須儘早讓國家富起來。他認為作為其手段之一，當務之急便是完善交通制度。並且力壓主張「應該先軍艦後鐵道」的反對派，實現了鐵路鋪設。 實際指揮工程的是英國鐵路技師艾德蒙・莫雷爾（Edmund Morel）。更進一步說，建設費用也主要是靠英國的貸款來籌集，蒸汽機車也是英國產。軌道寬度選擇了英國的標準，只不過不是英國本土的標準，而是殖民地用的窄軌。因此日本的鐵路要比歐美窄上不少，列車寬度也很苗條。 資金和材料的籌集都全權委託給巴夏禮介紹的英國金融家李泰國（Horatia Nelson Lay）。然而他卻想背著日本政府獲得差價大賺一筆。陰謀敗露後，新政府解雇了李泰國，但二手的蒸汽火車和窄軌鐵道卻早已下單。之後，大隈重信對採用了窄軌鐵道一事甚為懊悔，痛稱「一生一次的重大失誤」。 無論如何，第一條鐵路就是在英國的助力下建起來的。 先「軍隊」後「交通」的西鄉隆盛 2019年4月，當時的鐵路遺構忽然現世。是JR東日本品川站改造工程中從地底出土的高輪築堤。築堤指的是用堆土等方式修建的堤防。高輪築堤，是在東京灣堆土修建梯形堤（寬6.4m），兩側用堅固的石砌護坡增強，可通鐵軌的構造物。

被指定為國家歷史遺址的高輪築堤遺址。圖為第7橋樑部（東京都港區提供，時事） 1870年開工，建在長約2.7km的東京灣的淺灘上，石砌護坡是採用日本的傳統手法建造。優美的石坡，描繪出弧線的形狀，正所謂「和洋折衷」，可以說放眼世界也是絕無僅有、極其寶貴的近代化遺產。 不過話說回來，為何是在海上築堤鋪軌呢？ 其實，原規劃的鐵軌會經過兵部省（之後的陸軍省和海軍省）的所有地，而統領軍隊的西鄉隆盛和兵部省高官都拒絕交出土地，所以是為了避開這裡，才在海上砌石坡築堤鋪軌的。 作為西鄉而言，他認為無論如何強軍才是當務之急，完善交通之類都該讓路。此外，對於向英國借款修鐵道一事，他也表示反對，認為那樣會招來外國的侵略。

日本技術人員嶄露頭角 鐵路工程是1870年動工的，但還沒親眼看到完工，負責人莫雷爾就患了肺病，30歲英年早逝。副主任約翰・迪亞克（John Diack） 接手了工程，而協助他完成修建的，則是剛剛就任第1任「鐵路頭」（官職）的井上勝。 山口縣出身的井上是幕末1863年與伊藤博文、井上馨一起偷渡英國的留學生，即「長州五傑」之一。他在倫敦學習了礦山技術和鐵路技術，1868年回國。次年奉職明治政府，莫雷爾死後便正式參與到鐵路建設中去了。

孟齋芳虎作《東京蒸汽車鐵道一覽之圖》（國立國會圖書館藏）。出版於鐵路開通的前一年，靠想像描繪的。從中可見當時國民對鐵路抱有很大期待 好事多磨，1872年10月14日（農曆9月12日），日本第一條鐵路正式通車。當日在新橋鐵道館（新橋停車場）舉行了盛大的鐵路通車儀式，明治天皇也親臨觀禮。參議等政府高官和各國公使也參加觀禮，還允許平民前來參觀。有趣的是政府高官都穿的是武家禮服「直垂」。明明是一場文明開化的儀式，卻居然出現了如此吊詭的風景。

1872年即將開業前的舊新橋停車場。設計師是美國建築家理查・布利金斯（Richard Bridgens）。1914年東京站開業後，這裡改為貨物列車專用車站，關東大地震中車站主體建築物燒毀（國鐵清算事業團，時事）

2003年在汐留重建的舊新橋停車場的建築。再開發工程前的挖掘調查中，發現了鐵路開通當時的月臺等遺物，其中一部分在館內展示。周邊整體是國家指定歷史遺跡「舊新橋停車場遺址」（東京都港區）（時事） 開通儀式上，明治天皇對臣下做了以下發言： 「此番宣佈我國鐵路工程順利完工。此文明發達，與民便利之舉，朕心甚喜。爾等百官於維新之初操此事業，惠及萬民，實屬佳績。盡心竭力，可贊可表。願國家富強昌盛，朕代國民以示祝賀。也願今後鐵路鋪滿全國。」 儀式結束後，天皇乘坐列車在新橋橫濱段23.8km線路上體驗了一次往返旅途。車上還有三條實美、山縣有朋、大隈重信、江藤新平、勝海舟等重量級人物隨行。拒絕交出兵部省土地的西鄉隆盛亦在此列。只是很遺憾，西鄉乘坐火車後是何感想，並沒有留下記錄。

三代歌川廣重所作《東京汐留鐵道開業祭禮圖》（港區區立鄉土歷史博館收藏），描繪了鐵路開通儀式的場景。月臺上的燈籠裝飾，是鐵路負責人井上勝設計的，後來成為了鐵路開通儀式上的慣例