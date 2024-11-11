東西分仕、兩邊下注的大名家族，以及石田三成的末日：考察一戰定天下的「關原之戰」（下）

一家興亡在此一戰

慶長5（1600）年9月15日爆發的關原之戰，僅數小時就以德川家康（東軍）的勝利告終。不過，家康的勝利也不是一開始就早早注定的。所以，對於各路大名而言，站隊東軍還是西軍，是事關家族存亡的大事。

由此，各家內部或多或少都應當有過劍拔弩張的對峙。一旦站錯隊，家族命運就會萬劫不復。為此，各持己見，寸步不讓，家族內部或君臣之間的對立和分裂頻繁上演。

著名的軼事之一，當屬真田一族的「犬伏決裂」。

信州上田城主真田昌幸雖然跟隨家康參與了會津征伐，但在下野國犬伏（栃木縣佐野市），收到石田三成密信規勸後，他便找來長子真田信幸（信之）和次子真田信繁（幸村）磋商。

真田昌幸和三成都娶了宇田賴忠的女兒為妻，是連襟。真田信繁娶了大谷吉繼的女兒為妻，而大谷吉繼也是站隊三成的。另一方面，真田信幸的妻子是家康的養女小松姬（本多忠勝之女）。於是，他們決定真田昌幸與次子信繁站隊西軍，長子信幸站隊東軍。如此一來，不論何方得勝，都能為真田家保留一系血脈。



和歌山縣九度山町高野山真言宗寺院，善名稱院。據傳關原之戰後，真田昌幸和信繁被軟禁在這裡的草庵（尚無定論），又名真田庵（PIXTA）

而且，也有一些大名雖然站隊東軍，領地得到保障，但或許是為了家族存續，又做了一些小動作。比如加賀的前田家。

關原之戰前，前田利家去世後，繼承人前田利長迫於家康的威懾，將母親芳春院送到了江戶當人質。關原之戰時，也是從一開始就旗幟鮮明地站隊德川（東軍）一方。

然而，前田利長的弟弟，能登七尾城主（22.5萬石）前田利政，卻從東軍叛投到了西軍。最初，利政跟隨其兄進攻山口正弘（西軍）的大聖寺城，但當利長受家康之命出兵美濃時，利政卻並未同行，轉頭回了自己的領地。

原因眾說紛紜。有說可能是收到三成的密信而被策反，也有說是因為妻子在大坂當了西軍的人質，所以沒法繼續跟隨東軍。但很有可能是前田一族事先有過商議，怕萬一西軍獲勝，至少還能留下能登前田家（分家），所以決定兩邊站隊。

果不其然，戰後利政雖然被貶為平民，沒收封地俸祿，卻依然在利長拼死謝罪求饒之下被免除一死，在京都度過餘生。此外，利政的領地全部轉封給其兄利長，也就是說前田一族的領地絲毫沒有減少。而且，利長還給了利政之子前田直之1.1萬石的食祿，之後，直之一系作為前田土佐守家，世代侍奉前田宗家。

以志摩國為大本營，以「九鬼水軍」著稱的九鬼家，其父九鬼嘉隆也曾站隊西軍，死守鳥羽城。其子九鬼守隆得知此事後，向家康請命，前去圍攻鳥羽城。形成父子分屬東西，陣前對峙的狀況。不過，此戰並未真正兵戎相見，而是拖延瞞混度日，關原之戰以家康勝利落幕後，嘉隆秘密出城，行蹤不明，不過最終還是切腹自盡。

另一方面，守隆從關原之戰前就對西軍周邊各部展開積極進攻，向家康表明忠心。最後，考慮到嘉隆主動引責自盡，以及守隆屢立戰功，論功行賞後，九鬼家增封2萬石，成為5.5萬石的大名。