東西分仕、兩邊下注的大名家族，以及石田三成的末日：考察一戰定天下的「關原之戰」（下）文化 歷史
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一家興亡在此一戰
慶長5（1600）年9月15日爆發的關原之戰，僅數小時就以德川家康（東軍）的勝利告終。不過，家康的勝利也不是一開始就早早注定的。所以，對於各路大名而言，站隊東軍還是西軍，是事關家族存亡的大事。
由此，各家內部或多或少都應當有過劍拔弩張的對峙。一旦站錯隊，家族命運就會萬劫不復。為此，各持己見，寸步不讓，家族內部或君臣之間的對立和分裂頻繁上演。
著名的軼事之一，當屬真田一族的「犬伏決裂」。
信州上田城主真田昌幸雖然跟隨家康參與了會津征伐，但在下野國犬伏（栃木縣佐野市），收到石田三成密信規勸後，他便找來長子真田信幸（信之）和次子真田信繁（幸村）磋商。
真田昌幸和三成都娶了宇田賴忠的女兒為妻，是連襟。真田信繁娶了大谷吉繼的女兒為妻，而大谷吉繼也是站隊三成的。另一方面，真田信幸的妻子是家康的養女小松姬（本多忠勝之女）。於是，他們決定真田昌幸與次子信繁站隊西軍，長子信幸站隊東軍。如此一來，不論何方得勝，都能為真田家保留一系血脈。
而且，也有一些大名雖然站隊東軍，領地得到保障，但或許是為了家族存續，又做了一些小動作。比如加賀的前田家。
關原之戰前，前田利家去世後，繼承人前田利長迫於家康的威懾，將母親芳春院送到了江戶當人質。關原之戰時，也是從一開始就旗幟鮮明地站隊德川（東軍）一方。
然而，前田利長的弟弟，能登七尾城主（22.5萬石）前田利政，卻從東軍叛投到了西軍。最初，利政跟隨其兄進攻山口正弘（西軍）的大聖寺城，但當利長受家康之命出兵美濃時，利政卻並未同行，轉頭回了自己的領地。
原因眾說紛紜。有說可能是收到三成的密信而被策反，也有說是因為妻子在大坂當了西軍的人質，所以沒法繼續跟隨東軍。但很有可能是前田一族事先有過商議，怕萬一西軍獲勝，至少還能留下能登前田家（分家），所以決定兩邊站隊。
果不其然，戰後利政雖然被貶為平民，沒收封地俸祿，卻依然在利長拼死謝罪求饒之下被免除一死，在京都度過餘生。此外，利政的領地全部轉封給其兄利長，也就是說前田一族的領地絲毫沒有減少。而且，利長還給了利政之子前田直之1.1萬石的食祿，之後，直之一系作為前田土佐守家，世代侍奉前田宗家。
以志摩國為大本營，以「九鬼水軍」著稱的九鬼家，其父九鬼嘉隆也曾站隊西軍，死守鳥羽城。其子九鬼守隆得知此事後，向家康請命，前去圍攻鳥羽城。形成父子分屬東西，陣前對峙的狀況。不過，此戰並未真正兵戎相見，而是拖延瞞混度日，關原之戰以家康勝利落幕後，嘉隆秘密出城，行蹤不明，不過最終還是切腹自盡。
另一方面，守隆從關原之戰前就對西軍周邊各部展開積極進攻，向家康表明忠心。最後，考慮到嘉隆主動引責自盡，以及守隆屢立戰功，論功行賞後，九鬼家增封2萬石，成為5.5萬石的大名。
矢志不渝的三成
話說，關原一戰西軍潰敗後，大將石田三成逃向伊吹山方向，最終與家臣分道揚鑣單獨行動。不過，最後在徹底的追殺殘部行動中，被曾經的友人田中吉政擒獲，帶去了家康所在的大津。
雖是後世編纂的資料，江戶中期的《常山紀談》中記載到，負責監視三成的本多正純斥責道：「你理應輔佐年幼無知的秀賴大人開創一世太平，卻掀起無名戰火，如今這般恥辱正是你的報應。」不料三成理直氣壯地回答他：「我自然是覺得德川殿下覆滅於天下有益，才挑起戰火。只恨叛臣賊子負我，輸了這必勝的一戰。氣運衰竭之時，源義經也難免一死。我這一敗，或許就是天數吧。」
正純道：「明智的大將當審時度勢。可你不知眾武將已有二心，輕啟戰端，且落敗也不自盡，甘當階下囚。豈不可笑。」
三成聽了後，怒斥道：「你對武略毫無所知。切腹以保不死於他人之手，實屬匹夫所為，不足掛齒。石山橋之戰敗北，賴朝也曾藏身樹洞。賴朝鴻鵠之志，爾等燕雀焉能得知？與你談大將之道，無異與夏蟲言冰。某已無話可說。」之後，便再無一言。
只不過在見家康時，家康寬慰他：「此事自古便有，實在無須羞恥。」三成聞言心情大好，說：「天命如此，某亦無話可說。要殺要剮悉聽尊便。」家康聞言歎道「有大將之風。」
據說，三成被押到大本營門外示眾時，大戰中倒戈攻擊己方的西軍小早川秀秋還跑去看熱鬧。於是，三成直面秀秋痛斥道：「背信棄義，賣友求榮，實乃武將之恥，必遺臭萬年。」罵得秀秋啞口無言，訕然離去。
後來，三成與同為俘虜的安國寺惠瓊、小西行長一起被押送輾轉大坂和堺，9月29日，被京都所司代奧平信昌收押。接著，10月1日，三人還坐著肩輿在京都城內遊街示眾，但三成依舊面色如常。
被押運到六條河原的三成，在去往刑場的路上，大概是口渴了，於是向押送人討要熱水喝。有人告訴他：「我有柿餅，吃這個吧。」三成斷然拒絕道：「柿餅易生痰。」押送人聞言大笑：「都是要被砍頭的人，還計較這些嗎？」
於是，三成回答道：「對你這樣的人這話或許在理，但胸懷大義之人，只要身首尚未分離，就要珍惜性命，遵從本心而動。」
如果這是史實，那確實可以說三成內核穩定得驚人，但這實際上是後世編纂資料裡的故事，很難認定就是事實。享年41歲。三成的首級被掛在三條大橋上示眾，之後大德寺高僧春屋宗園申請收斂，獲得許可。負責收斂屍首的人，是之後有名的高僧澤庵和尚。據傳被埋葬在大德寺三玄院。
家康為封賞外樣大名而煞費苦心
站隊西軍的大名中，被處刑的只有三成、小西行長、安國寺惠瓊。如果算上自我了斷的，也就10人左右。話雖如此，對於沒在事前許諾反水的藩國，原則上是抄家或大幅減封。
被抄家貶為平民的有88家之多。雖然也有免遭抄家之禍，僅減封了事的，但西軍總大將毛利輝元的領國從8個藩國被削至2國，上杉景勝從會津120萬石降為30萬石。家康從敵將手裡拿走的食祿高達630萬石（戰國大名總食祿的3分之1）。
此外，對於雖未參與關原之戰，但卻作壁上觀的常陸領主佐竹義宣，家康將其封地遷至秋田。最終，佐竹家的俸祿降至原來的3分之1。
德川家戰後領地從原來的250萬石左右，擴大到400萬石。此前豐臣家掌握的城市和礦山也盡數落入家康之手。不過，這並不意味著家康已掌握天下。事實上，從這時到家康成為征夷大將軍，開闢江戶幕府，還花費了兩年半的時間，這就是最好的證據。
這是因為如上文所述，德川秀忠率領的德川軍主力未能及時趕上關原之戰，結果就造成豐臣秀吉一手提拔的「外樣大名」獨佔了軍功。
家康別無選擇，只能給福島正則、黑田長政、山內一豐、小早川秀秋、最上義光這些站隊己方的外樣大名增加了一倍領地。
例如，藤堂高虎從伊予板島8萬石增至伊予今治約22.1萬石，掛川城主山內一豐從5萬石成為擁有藩國土佐國（20萬石）的「國持大名」。福島正則從尾張國29萬石，接受增封芸備二國49.8萬石。豐前國中津18萬石的黑田長政，一躍成為筑前國52萬石大名。
不過，家康也借增封之機，將許多外樣大名都踢去九州、四國等西國邊陲之地，讓他們遠離德川大本營關東和大坂京都這類重要城市。這也大概是為了穩固政權吧。此外，他在西國還安排了譜代小藩和幕領（天領，即直隸領地），為牽制豐臣秀賴，還將女婿池田輝政放在姬路。
池田輝政在關原與南宮山的敵軍對峙，並未參與主戰場，但論功行賞時，他從三河國吉田15 .2萬石，增封至掌管播磨一國52.1萬石的大名，領地一舉擴大3倍多。輝政的弟弟長吉也獲封6萬石，成為鳥取城主。
池田家也是德川家姻親，所以，輝政的次子忠繼（家康外孫）也受封備前國（28萬石），之後三子忠雄獲封淡路國6.3萬石。忠繼、忠雄均年幼，所以實質上這3國都由輝政掌控。
順便一提，對於關原之戰遲到的秀中，家康勃然大怒，有一段時間都沒有召見他，但召開重臣會議，重選繼承人的傳聞，近些年被認為不是事實。確實，如果真這麼做了，那就是完全不給秀忠面子了。
以上，對於關原之戰，我分了3次講述。正如大家所說的，既然是一戰定天下的大戰，許多大名都覺得至少也得打幾個月吧。大概誰也沒料到短短幾個小時就分出勝負。這種不按劇本展開的結果，最為吃驚的大概還是家康本人吧。
參考文獻
- 《秀吉遺言稱「家康政權」》（高橋陽介著，河出書房新社）
- 《新視點 關原之戰 顛覆關於定天下之戰的傳統觀念》（白峰旬著，平凡社）
- 《德川家康的決斷 從桶狹間到關原、大坂之陣的10次選擇》（本多隆成著，中公新書）
- 《人物叢書 德川家康》（藤井讓治著，吉川弘文館）
標題圖片：渡邊美術館（鳥取市）收藏的關原合戰圖屏風（江戶時代，左扇）。從戰場南面視角描繪了大戰當日的狀況。左扇描繪的是東軍力壓西軍的戰鬥場景。