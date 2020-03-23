一休宗純：顛覆卡通乖巧形象的一代狂僧

日本偉人傳

一休因電視動畫片而名揚海外，這個聰明伶俐的小和尚形象已深入人心，然而其歷史原型卻是一位具有反抗精神的高僧，他對當時徒有空殼的佛教界給予了嚴厲的批判。

拒絕接受頒發給開悟禪僧的證書 動畫片裡的一休哥就這樣抓住了日中兩國孩子們的心，然而真實的歷史人物一休卻與動畫裡的形象大不一樣。一休享年88歲，這在15世紀算是超級長壽的人物了。雖然不能將他的一生做一個完整的回顧，但我還是想介紹一些小故事，以此來探索一休宗純這個人物的真實面貌。 南北朝的內亂結束沒多久，1394年正月初一，一名南朝一族的女性在京城的一戶尋常人家誕下了一名男嬰。這個男嬰是當時的天皇後小松天皇的皇子，起名為千菊丸，也就是後來的一休。完成了南北朝統一大業的足利義滿一直重視北朝，一休的母親卻是南朝一脈的女性，因為怕他成為政治鬥爭的犧牲品，所以年僅6歲的一休被帶離了母親身邊，在禪寺安國寺裡當了一名小和尚，過上了遠離世俗的日子。動畫片飾演的就是這段時間發生的故事。 此後他不斷修行，同時展現出優秀的漢詩文才能。但他也有近乎潔癖的剛正不阿的一面，例如他聽到僧人們相互攀比家世，就會憤怒地捂著耳朵離開。17歲拜入西金寺謙翁宗為門下，謙翁為其命名「宗純」。隨著以清貧為宗旨的山林禪修的不斷精進，一休對人對事的態度也愈發一絲不苟。 一休21歲時，謙翁圓寂。一時失去了目標的一休，準備投身琵琶湖了斷此生。幸而被母親的使者阻止，後拜入近江堅田祥瑞庵的華叟宗曇門下，得華叟賜名「一休」。有一天，修行中的一休在拂過琵琶湖面的清風中聽到了清晨烏鴉的啼叫，終於開悟了。 開悟後，一休也從未怠慢過修行。給開悟禪僧發放的證書「印可」，他也拒絕接受。師傅華叟腰疼臥床，其他弟子伺候大小便時都使用竹片，一休卻不嫌師傅的汙穢之物，都是直接用手處理。雖然此人總是不按常理出牌，但華叟還是讓他繼承了自己的衣缽。尊敬愛戴的師傅華叟圓寂後，一休離開了堅田，開始遊歷各地。