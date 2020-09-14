三島由紀夫：超越時代的日本文化殉教者

日本偉人傳

距三島由紀夫動機成謎的自殺已屆滿50年，其獨特審美觀的作品至今仍吸引著全世界許多讀者。本文將逐一介紹其代表作，帶大家認識三島由紀夫的一生。

50年前，三島由紀夫高喊修憲主張、呼籲自衛隊奮起後便切腹自殺，消息震撼全球。他曾5次入圍諾貝爾文學獎，為知名作家，其死亡的消息使國內外許多人為之震驚，真正意圖卻至今成謎。謎團愈滾愈大，半世紀後的現在，人們仍持續扣問著其文學及死亡的意義。 三島生於1925年，隔年日本年號便由大正改為昭和，因此三島的實歲與昭和的年數是相同的。太平洋戰爭結束的昭和20年（1945年）他20歲，自殺那年是昭和45年（1970年），他45歲。若把昭和這個時代粗略分為三個時期：持續多年戰爭最終導致前所未有的破滅的前20年、從戰後的焦野出發創造高度經濟成長奇蹟的中間25年，以及其後的20年，那麼三島的一生正好與前兩期重疊。那是最具昭和特色的昭和年代，實際上，昭和時代幾乎是與泡沫經濟的崩壞一同落幕的，可以說三島先於時代，獻身為昭和殉死。 三島認為，文學作品應該要能表現一個時代，並偶爾提出異議，揭示一種新的歷史圖景，特別在後文將會提到的《金閣寺》以後的作品愈發彰顯這種特色。日本近代文學以作家誠實書寫自身體驗或身邊事物的「私小說」文類為主流，具有像三島這種創作意識的作家頗為罕見，但若放眼世界，舉凡巴爾札克、福樓拜、湯瑪斯‧曼、托爾斯泰、杜斯妥也夫斯基等創造小說歷史的大作家們，總能夠捕捉時代、批判社會、提出前景。三島也屬於這個譜系。