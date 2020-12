鈴木大拙：將禪（ZEN）傳向世界的佛教哲學家

禪講究「不立文字」,也就是說其教義不依賴於語言和文字傳遞,而是更重視自身體驗。想要將「不立文字」的禪用語言,而且還是英語,傳達給世人,簡直難如登天。當外國人問到禪到底是什麼時,僅僅告訴他們「No reliance on words」,是沒法將禪為何物闡釋清楚的。若不想出一種溝通手段來,就沒法讓對方的內心進入到禪的世界。

第一次的海外生活長達12年

洪川在兩人結識後的第二年匆匆離世,由釋宗演(1860年—1919年)承其衣缽。貞太郎則在釋宗演座下繼續修行。求學於慶應義塾,之後遠渡錫蘭的宗演,也因首次在西方使用ZEN一詞而為人所知。1894年,他賜名弟子貞太郎「大拙」,並帶他走出國門,給鈴木大拙的人生不斷帶來諸多影響。

1897年,27歲的大拙渡美,一邊以出版社編輯的身份工作,一邊給宗教哲學家保羅·迦耳斯做助手。雖然生活艱苦,但培養出了他的國際視野和無與倫比的英語能力。結束了長達約12年的海外生活回國後,大拙成為了學習院(現在的學習院大學)講師、東京帝國大學講師,翌年就任學習院教授。接著在回國後的第3年,與美國女子比亞特尼斯·倫結為伉儷。

學習院時代的學生之後都成了大拙的支持者,從中也可看出大拙的人品。其中有一人是提倡民藝運動的柳宗悅(1889年—1961年)。他在學習院高等科跟大拙學習英語而結緣,兩人在思想上也有交集,從20世紀40年代後半段起展開了深入的交流。二人均以「無心」為重要題目,在佛教研究方面,也不固步於禪學,淨土思想,特別是妙好人是二人共通的課題,為此也頗費了一番精力展開研究。然後通過柳宗悅,大拙與濱田莊司(1894年—1961年)、伯納特·李基(1887年—1979年)等陶藝家也展開了交流。大拙對柳宗悅非常信任,甚至連後事都是託付給了柳宗悅,令人歎惋的是他卻先於大拙離開人世。

實業家為支持大拙的海外活動慷慨解囊

經歷了學習院時代的大拙,在西田幾多郎的建議和佛教學者佐佐木月樵(1875年—1926年)的熱情邀請之下,1921年就任真宗大谷大學(現在的大谷大學)教授。還創立了東方佛教徒協會,與夫人比亞特尼斯、月樵等人共同創刊了日本首家英語佛教雜誌《東方佛學》。搭建了活動舞臺後,大拙出版了《Essays in Zen Buddhism》(1927年)和《日本的靈性》等一部部英語和日語寫就的名著。在這個大谷大學時代,D.T.Suzuki學說不斷成熟,一步步成長為世界級大師。

我們不能忘記在這些活動的背後,還有實業家的慷慨解囊。其中安宅彌吉(安宅產業創始人,1873年—1949年)的資助尤為突出。與其他支持者不同,彌吉從籍籍無名的貞太郎時代就一直默默支持著大拙,大谷大學時代,給他提供了京都的住所,供他和比亞特尼斯居住,還斥資為大拙出版其英文代表作《Zen Buddhism and Its Influence on Japanese Culture》(1938年),並捐贈給國內外的大學和研究機構。在排斥「敵對國語言」時代,在有可能遭受無端猜忌的情況下,彌吉依然沒有停止支持大拙。沒有他的存在,可能就沒有之後的大拙了吧。