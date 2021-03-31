植村直己：超越時代的絕世冒險家

植村直己是一位挑戰人類極限的冒險家，他是世界首位成功登頂五大洲最高峰的人，還史無前例地完成了駕馭狗拉雪橇環繞1.2萬公里北極圈的壯舉。今年是植村直己誕辰80週年，讓我們來回顧一下他的傳奇人生。

2021年，是功績顯赫的冒險家植村直己誕辰80週年。 1984年冬，時年43歲的他在阿拉斯加山脈德納利峰（舊稱麥肯尼峰）失聯。回顧他短暫的一生，再次令人痛感我們失去的這位人物是多麼可貴。 長達4年零5個月的浪跡世界之旅 植村1941年2月12日出生於兵庫縣城崎郡國府村（現在的豐岡市）一個農民家庭，是家裡七兄弟中的老么。小學時，每天都要趕著自家的但馬牛到附近的圓山川附近去吃草。即使上了國中，他也還只是一個喜歡在河邊玩耍的普通少年。兵庫縣北部的但馬地區自然環境得天獨厚，風光明媚，但氣候上屬於日本海型氣候，冬天受西伯利亞吹來的西北季風影響，降雪量很大。嚴寒的冬季，使這裡的人們形成了某些獨特氣質——頑強堅韌，毫不惜力，但同時比較魯莽，缺乏隨機應變能力，幹起事來雖然比較低調，但執行力很強。植村身上的氣質許多都與此完全吻合。而且，他還有一股不服輸的勁兒，自我意識強烈，希望吸引他人注意。 就是這麼一個少年，考進明治大學之後加入了登山社，他的那種獨特氣質得到進一步磨練。在加入登山部之前，植村並沒有什麼登山經驗，在參加登山部為迎新集訓舉辦的白馬嶽登山活動中，他最先成為爬不動的人，感到非常不甘心。為此，他給自己制定了一套獨特的訓練方法，一年中有120-130天進山訓練，乃至最後成了登山部的資深領隊。他沉迷於閱讀海外的登山類書籍，嚮往攀登阿爾卑斯山，再加上關係要好的同窗赴阿拉斯加體驗了冰川之旅，這一切使他陷入了難以抑制的焦躁之中。1964年，貿易自由化政策導致外匯額度限制取消，普通日本人的出國夢由此成為現實。 大學畢業後，他沒有去應聘固定工作，而是帶著110美元乘坐移民船遠赴美國洛杉磯。他同時做著好幾份兼職攢錢，又從美國去了法國，在當地滑雪場拼命攢錢。期間，他趕到現場加入明治大學喜馬拉雅山脈戈尊巴峰登山隊並成功登頂，單獨完成木筏漂流亞馬遜河6000公里，完成攀爬白朗峰、吉力馬札羅山、阿空加瓜山等世界著名高峰，並多次挑戰極地冒險，花了4年零5個月時間完成浪跡世界之旅。

從參加有組織登山到獨自登山 回國後不久，植村於1970年5月加入了日本山岳會（日本登山協會）聖母峰登山隊，成為第一個登頂珠峰的日本人，也是世界第24個登頂珠峰的人。僅僅3個月後的1970年8月，他又獨自登上了德納利峰，成為世界上首位完成登頂五大洲最高峰的人。 植村直已登頂五大洲最高峰的年份 五大洲最高峰 高度 登頂時間 年齡 白朗峰＜義大利＞ 4807m 1966年7月 25歲 吉力馬札羅山＜坦桑尼亞＞ 5895m 1966年10月 25歲 阿空加瓜山＜阿根廷＞ 6960m 1968年2月 26歲 聖母峰＜中國/尼泊爾＞ 8848m 1970年5月 29歲 德納利峰（麥肯尼峰）＜美國＞ 6194m 1970年8月 29歲 1971年1月，他受邀參團攀登寒冬期的白朗峰山群大若拉斯山北坡。雖然成功登頂，但遭遇了暴風雨，同伴5人共有21根手指被凍傷。1971年2月，他參加了聖母峰國際登山隊，忘我地幫忙裝卸貨物等工作。但不幸的是，由於各國隊員各有私心，國際登山隊最終解散了。 「總感覺哪點不對。」 植村應該這麼想過。無論明治大學的戈尊巴峰登山隊、日本山岳會的聖母峰登山隊，還是聖母峰國際登山隊，都是有組織的登山活動。植村也曾樂於與同伴一起登山，並沒有非要自己獨行的強烈執念。但是，他始終對失去手指的同伴懷有愧疚，介懷於國際登山隊裡的自私自利行動。在這兩次登山活動之後，植村堅定了獨自開展冒險活動的信念。雖然並非抗拒有組織的登山隊，但他討厭自己的老好人性格老是阻礙自己的行動。 單獨登頂德納利峰的成就感，讓他將目標最終轉向了獨自橫穿南極大陸。他的活動重心也從高山轉向了極地。他精心培育著尚處於萌芽狀態的橫穿南極之夢，並最終將其確定為自己的終極目標。他應該多少有些厭倦了有組織的登山活動，敏銳地感受到了單獨挑戰的樂趣。可以說，不管喜歡與否都對組織勇於獻身，對他人關心照顧，並且謹慎低調行動——這些植村身上的優良特質並未消失，只是通過單獨行動他讓自己從自我束縛中解脫出來了。毫無疑問，當「南極」和「獨自行動」這兩個信念明確地重合在一起之後，如流浪旅行時期曾有的那種解放感，伴隨著昂揚的興奮感重回他的內心。