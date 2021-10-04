川端康成：與古代美術交融的名著，日本文學史的金字塔

日本偉人傳

川端康成的作品以優雅的風格細膩地描繪了日本之美，從而享譽海內外，在1968年成為首位獲得諾貝爾文學獎的日本人。《雪國》、《山之音》等傑作是如何誕生的呢？本文將從美術和文學的角度揭開這個秘密。