長與專齋：日本「醫療衛生制度之父」，致力於預防傳染病

長與專齋是奠定了明治維新後日本醫療制度之基礎的醫學家，並因創建了日本早期衛生行政體系而聞名。他還以《莊子》中的「衛生」二字，日譯了英語和德語中的「hygiene」一詞。

參加岩倉使團，迎來人生轉捩點

1838年，長與專齋出生於肥前國大村藩（今長崎縣大村市）的一個藩醫世家。4歲時父親突然離世，祖父長與俊達把孫子專齋當作兒子，培養他成為醫生。長與俊達原本是一位有名的漢方醫師，但後來受前野良澤等人所著的《解體新書》影響，轉而研究當時被政府禁止的「蘭方醫學」。為此，他一度被解除職務，度日艱難，但對「蘭方醫學」的熱情卻非同尋常。此後長與俊達再次被藩政府徵召，針對大村藩爆發的天花疫情，使用當時最先進的牛痘接種療法挽救了許多生命。

在祖父的建議下，長與專齋1854年進入由「蘭方醫學」家緒方洪庵創辦的「蘭學」私塾「適塾」學習。期間，他繼福澤諭吉之後，擔任了「適塾」的第11代領頭人。「適塾」對醫學家之外的人才也廣開門戶，培養出了許多像大村益次郎、橋本左內等對明治維新後日本近代國家建設做出貢獻的傑出人才，但對於一心修習醫學的長與專齋來說則略嫌不足。在緒方洪庵的推薦下，他於1861年前往長崎，到荷蘭海軍軍醫龐培開設的醫學傳習所，學習物理學、化學、解剖學等全面的醫學知識。

之後他一旦返回大村藩以繼承家業，但1866年又奉藩命前往江戶幕府在長崎設立的醫療設施精得館，在龐培的後任、荷蘭軍醫鮑德溫的指導下學習最先進的西方醫學。1868年，他被任命為該館的醫師總管。明治維新後，精得館更名為長崎醫學校（今長崎大學醫學系），長與專齋任校長。該校的教育課程分為預科和本科，學生在預科階段學習數學、物理、化學、生物學，待掌握基礎科學知識後再升入醫學本科學習，奠定了日本現代醫學教育的基礎。

1871年，日本文部省（今文部科學省）成立，他來到東京，任職文部省（中級）教授，邁出了作為中央政府官僚的第一步。之後長與專齋作為岩倉使團成員赴歐美考察，迎來了人生的轉捩點。該團於同年11月出發，訪問了遠比日本先進的西方醫學一線現場，親眼目睹了歐美各國預防重於治療的醫療衛生行政體系，為他之後的人生決定了發展方向。特別是荷蘭的城市建設，重視生活和城市環境的完善，比如上下水道建設和房屋清潔衛生等，令他印象深刻。

1873年回國後，長與專齋就任文部省醫務局局長。1875年醫務局轉歸內務省管理，長與專齋決定將健康保健相關事務統稱為「衛生」，並將醫務局改稱為衛生局，就任首任衛生局局長。1876年制定了《天花預防規則》，出臺了「種痘制度」，規定所有人都有種痘義務。在長與專齋的自傳《松香私志》中有這樣一段記載：「我發現，在西方有一種專門負責保護國民健康的特殊行政組織。」他決心在明治新政府中創建這樣的組織體系，之後連續擔任了18年的衛生局局長，為構建日本的醫療衛生行政體系奠定了基礎。