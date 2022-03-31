松尾芭蕉：追求風雅、漂泊一生的俳諧師

ある時は仕官懸命の地をうらやみ、一たびは仏籬（ぶつり）祖室の扉（とぼそ）に入らむとせしも、たどりなき風雲に身をせめ、花鳥に情を労して、暫（しばら）く生涯のはかり事とさへなれば、終（つい）に無能無才にして此一筋につながる。

（時而期盼去武家做官，時而又想出家，如風雲般無依無靠漂泊度日苦勞吾身，醉心於品味花鳥風情，遂成謀生之道，最終也沒為社稷黎民辛勞，而是過著苟於俳諧一途的人生。）

這是松尾芭蕉47歲時寫的《幻住庵記》的節選，是一段回顧自己半生的文字。如要一言蔽之，大概就是「最終只能作為俳諧師而活，別無他法」吧。

「連歌」是從日本自古就有的和歌中派生出來的、由多個作者接龍創作的文學形式。加入了詼諧元素的連歌叫作「俳諧之連歌」，簡稱「俳諧」。江戶時代前期隨著識字率的提升，俳諧在武士和町人中流行開來。

1644年，芭蕉作為松尾家的次男，出生於現在的三重縣伊賀市。松尾家屬於「無足人」階級，也就是雖無俸祿卻可視同為武士身份的門第。不過其父失去了這一資格，成為移居到伊賀上野城下的農民身份。芭蕉幼時名為金作，長大後自稱「宗房」。15歲後去了伊賀上野城城主藤堂新七郎家奉公，在後廚謀得差事。在那裡被選為少主藤堂良忠的文學伴讀，以宗房之名留下了「發句」，這便是他走上俳諧作者之路的起點。可惜俳號「蟬吟」的良忠英年早逝，之後29歲的芭蕉便搬去了江戶。

在新興城市江戶嶄露頭角的俳諧師

芭蕉的青年時代，貞門這一流派的俳諧如日中天。貞門是以松永貞德為中心，將和歌等古典文學的理念進行脫胎換骨，同時主打文字遊戲、文風穩健的流派。然而，待芭蕉到了江戶後，等待他的卻是以西山宗因為中心的談林俳諧的流行。該流派的風格是與《莊子》共鳴，多用謠曲的惡搞版，愛用聯想語，羅列幻想之詞，並積極吟詠當世風俗。

來到江戶後，芭蕉自稱「桃青」，最早似乎從事過一段時間上水道工程相關的工作，35歲時自立門戶，開始了職業俳諧師的生涯。俳諧師是一門不錯的生意，芭蕉混跡於日本橋舉辦句會，為顧客修改詩作，再編成詩集。寶井其角、服部嵐雪、杉山杉風等一直跟隨芭蕉到最後的眾弟子都是在這個時期入門的。

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実にや月 間口千金の 通り町

（明月高懸夜，通町春宵值千金，鋪面亦千金）出自《江戶通町》

這是俳句引用了蘇軾《春夜》中的「春宵一刻值千金，花有清香月有陰」，詠唱出了「在這個一間鋪面就價值千金的江戶日本橋的通町看到的月亮還真是不錯呀」。「通町」是日本橋所在的繁華大道。此句是談林風的發句，是對新興都市江戶意氣軒昂的禮贊。