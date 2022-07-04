樋口一葉：職業女作家的先驅，描寫了帶有普遍性的社會問題

日本偉人傳

因《比肩》等作品聞名於世的小說家樋口一葉，儘管掙扎在極端貧困的生活中，卻以弱者的視角，描寫了在艱苦時代中沉浮的女性。今年是她誕生150週年，本文將為讀者介紹這位明治時期的文豪的一生及其作品的魅力。