津田梅子：女性高等教育的先驅

日本偉人傳

在男尊女卑的明治時代，津田梅子為女性高等教育的創始和發展鞠躬盡瘁。本文將介紹她為創建女子英學塾（現在的津田塾大學）傾注熱情，作為單身事業女性走過明治、大正、昭和時代的一生。

幼年赴美留學 1864年，津田梅子出生在幕末時期的江戶，她的父親是農學家津田仙。1871年，她作為日本最早的女留學生之一，隨岩倉使節團渡美。當時，她年僅7歲左右，赴美的決定自然不是她自己做的，主要是她父親的決斷。強調女性教育的重要性，說服政府派遣女留學生的北海道開拓使次官黑田清隆和津田仙是舊識，正是他把梅子推上了候選人名單。津田仙在江戶幕府時代有過旅美經歷，他深感要想發展落後的日本，就需要讓下一代去美國拓展見識。也可以說他是半強迫地將這一想法灌輸給梅子的。 在美國，梅子寄宿在華盛頓的蘭曼家，接受了初等、中等教育。她憑藉自己的天賦和努力，掌握了英語和基礎學問知識。她本想進大學繼續深造，可惜旅美時間已長達10年，加上經濟條件受限，於是選擇了回國。在這次旅美期間，梅子受洗成為基督徒。

1876年，日本女留學生們在費城參觀博覽會時合影留念。從左到右為津田梅子、山川舍松、永井繁子（津田塾大學收藏，時事） 梅子在旅居華盛頓期間結識了1名日本人。他就是後來成為第一任文部大臣的外交官森有禮。森有禮堅信日本的發展離不開教育，梅子無疑受到了他的影響，打下了日後成為教育家的基礎。回國後，梅子也直接或間接地得到了森有禮的支持。

3名女留學生的三種人生 回到日本後，梅子雖精通英語，卻很難找到穩定的好工作，只能屈居女校當兼職英語講師。後來她寄居在未來首相伊藤博文家，當起了他女兒的家庭教師。想必是因為伊藤曾是岩倉使節團的重要成員，2人彼此認識吧。 筆者想關注的一點是，梅子通過伊藤瞭解了政治世界。當時的政治家夜夜笙歌，狎妓取樂都是常事。梅子對女性淪為男性褻玩的工具非常失望，也產生了對男性的不信任感。這段經歷或許就是她終身不婚的原因之一。 彼時，梅子開始認為沒有接受大學教育，可能就是自己無法成為獨立職業人的原因。加上同樣隨岩倉使節團赴美留學的大山舍松（婚前姓「山川」）和瓜生繁子（婚前姓「永井」）都在美國完成了大學學業，梅子必然也希望自己跟她倆一樣接受大學教育。一起留學後，3人成為閨蜜相互扶持，但彼此之間又有些微妙的競爭心態。 在此，筆者想強調的是，她們三個人活出了3種不同的人生。山川舍松嫁給陸軍軍官大山岩，成為全職主婦；永井繁子與海軍軍官瓜生外吉結婚後繼續工作，同時生兒育女；唯獨梅子終身未婚，走上了單身事業女性的人生道路。這3位高學歷女性不同的人生選擇，大概也與現代女性大學畢業生相差無幾吧。 差點成了生物學家 在日本鬱鬱寡歡的梅子終於實現了單身赴美上大學的夢想。因為當時她工作的華族女校同意支付其工資供留學之用，而且她留學的布林莫爾學院也向其提供了獎學金。當時，和日本一樣，美國的大學也基本是男女分校，布林莫爾學院便是被稱為「七姐妹」的名門女子學院之一。梅子住進宿舍，接受了高水準的大學教育，完成了學業，成為優秀畢業生。 有一點尤其值得一提，就讀布林莫爾學院期間，梅子主要學習教養科目和英語等，還繼承了父親津田仙的基因，攻讀生物學，甚至和導師摩爾根教授聯名撰寫了論文。摩爾根是一位頂級科學家，多年之後斬獲了諾貝爾獎。如果彼時梅子進入研究所繼續研究生物學，或許會活出另一種人生吧，但她沒選這條路，回日本去了。