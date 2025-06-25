岡本太郎：在艱難時代創造人與世界的價值

日本偉人傳

「藝術即爆炸」，這是日本著名藝術家岡本太郎的一句名言。這句話蘊含著強烈訊息，即我們不只是單純的觀賞者，「每個人都是表達者」，它還傳遞出「只有藝術擁有改變現實的力量」。作為日本前衛藝術的標杆，他主張打破傳統藝術框架，創作了許多佳作。1970年大阪世博會舉辦，岡本太郎為此創作了《太陽之塔》。如今，相隔55年，這件作品依然默默昭示著：打破困局的力量永遠在我們每個人的心中。