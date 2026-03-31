柳田國男：《遠野物語》所傳遞的「常民」生活史與靈魂記錄

日本偉人傳

《遠野物語》（1910年出版）是柳田國男（1875－1962）採錄流傳於岩手縣遠野市的各種傳說後編纂而成的著作，其中包含河童、天狗等妖怪故事，以及山中種種奇聞異事，被視為日本民俗學的奠基之作。本文旨在探討這位「日本民俗學之父」思想形成的背景，以及《遠野物語》在當今社會的意義。

常民創造歷史

國立國會圖書館藏 柳田國男身為菁英官僚，在公務之餘潛心研究，致力於建立日本民俗學這門新學科，著述相當豐富。他的核心思想是：塑造日本歷史的並非知名偉人，而是過著平凡生活的市井常民。 柳田國男1875年出生於兵庫縣神崎郡福崎町辻川，是醫師松岡操與妻子take的第6個兒子。松岡家原本有8名子女，其中3人早夭；包括同時身為醫師與政治家的長兄松岡鼎在內，其餘5人長大後都在各自領域取得傑出成就，被稱為「松岡五兄弟」。「柳田」這個姓氏，是他在1901年被柳田家收養為繼承家業的養子後開始使用的。 少年時期的神祕體驗 柳田在晚年出版的《故鄉七十年》（1954年）中，回憶了少年時代的往事。在現代社會，如果有人突然失去蹤影，通常會說「下落不明」或「失蹤」；但在過去，則稱為「神隱」，人們相信是山神或天狗把女性或孩童帶走。柳田2歲時，有一次午睡醒來，反覆問即將臨盆的母親：「神戶有嬸嬸嗎？」母親不堪其擾，便回答：「啊，有的。」於是他便離家出走，最後在4公里外被鄰居的一對年輕夫婦發現。 他後來回憶說，多虧鄰居把自己帶回來，否則「真的就完了」，差點遭遇「神隱」。柳田認為，自己天生具有容易陷入這類異常體驗的體質。 此外，他12歲時搬到兄長松岡鼎開業行醫的茨城縣北相馬郡利根町布川。有一次，他打開當時照顧他們的小川家祠堂的門，發現裡面有一顆美麗的壽山石珠子，讓他異常興奮，心中湧起一股奇妙的感覺；當他抬頭仰望天空時，竟看見數十顆星星。就在這時，一隻鵯鳥鳴叫著飛過，才讓他回過神來。他說，如果當時沒有那隻鵯鳥的鳴叫，自己或許會因此精神失常。 據說那戶人家的老婦人為了從中風後遺症中復健，常常把玩那顆珠子，後來便被當作家宅之神供奉。珍視並試圖理解這類神祕體驗的潛意識，被認為是柳田從事民俗研究的重要動機之一。

近代化進程中留存的古老生計與奇聞 1900年，柳田自大學畢業後進入農商務省工作，直到1919年辭去貴族院書記官長為止，一直是菁英官僚。由於演講與視察的機會，他得以走訪日本各地。1908年造訪宮崎縣椎葉村時，他驚訝地發現當地仍保留著獵捕野豬與刀耕火種的原始農耕方式。日本雖在文明開化後迅速邁向近代化，但這個多山的島國各地發展並不均衡，許多地方仍延續著傳統的生產與生活方式。 同年，柳田透過友人介紹認識了出身岩手縣遠野、立志從事文學創作的青年佐佐木喜善。柳田聽他講述許多在家鄉流傳的神祇、妖怪故事，以及各家流傳下來的奇聞異事，並一一記錄下來。這些內容與柳田自身的氣質產生了強烈共鳴。他將這些故事整理為119則，並於1910年出版《遠野物語》。

遠野盆地（PIXTA） 遠野位於北上山地南部的一個小盆地，相傳遠古時代曾是一片湖泊，並有女神鎮守遠野三山（北部的早池峰山、東部的六角牛山、西北部的石上山）。江戶時代，此地曾作為南部家一萬石俸祿的城下町而繁榮，市集日據說有「千人千馬」的盛況。以馬匹馱運貨物的「駄賃付」商人從內陸運來農產品、從沿海帶來海產品，而這些往來的人群，似乎也帶來了許多奇妙的故事。 在這119則故事中，山神、座敷童子、御白樣等家宅之神，以及山男、山女、天狗、河童等神祇妖怪，都與人們共存共生。座敷童子被認為是棲息於古老民宅中的孩童之神，掌管家族的興衰；代表遠野民間信仰的御白樣，則源自人與馬的悲戀傳說，被奉為養蠶之神。

御白樣多為兩根成對、長約30公分的桑木棒，每根分別刻有馬頭與少女的頭像。祭祀時會從箱中取出，替神體披上布衣後加以祭拜。圖為岩手縣陸前高田市一戶人家供奉為蠶神的御白樣（岩手縣立博物館提供）