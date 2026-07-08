谷崎潤一郎：美與情慾的永恆追求者

谷崎潤一郎以《刺青》、《痴人之愛》、《細雪》等作品為人所知，在日本近代文學中是對美與情慾（Eros）最為執著追求的作家之一。早期深受西方頹廢主義的世界吸引，不久後逐漸將關注焦點轉移到日本傳統與陰翳之美。這種轉變乍看之下似乎是大轉折，但實際上，谷崎始終持續追求「超越現實的理想之美」。以下，將他的美學意識發展分為明治後期到大正中期、大正中期到昭和初期、戰後這3個時期，探討在這個變化底流中，共通的美學意識。

深受西歐文學影響的早期作品

谷崎生於1886年，在東京帝國大學就讀期間加入了文藝雜誌《新思潮》，並於1910年發表了短篇小說《刺青》。起初這部作品並未引起太大關注，但隔年1911年，因拖欠學費而從帝大退學。隨後，身為反自然主義文學的領袖般存在，同時也是《三田文學》主幹的永井荷風對谷崎的作品讚譽有加，使他一舉成為文壇寵兒。其第一部作品集《刺青》由籾山書店出版，這位新進作家踏出了成功的第一步。



《刺青》最初版本。籾山書店，1911（明治44）年出版。封面為橋口五葉的木版畫（筆者收藏）

初期的谷崎深受以奧斯卡・王爾德為代表的西歐頹廢主義文學影響，積極吸收了人工美重於自然美、感官享樂高於倫理的價值觀，其作品風格在當時也被評為「惡魔主義」。繼《刺青》之後，於隔年發表的《少年》、《秘密》等作品，更參考了西方性科學的見解，描繪出日本文學以往從未正面涉足的感官美學與欲望領域。

這個時期的作品中，谷崎呈現出的女性身體與裝飾，與其說是現實中的人物，倒不如說更像是作為視覺與感官的對象。《刺青》與《秘密》的女主角，被描繪成「被欣賞」的美學化身，或是引領人們走向非日常世界的存在。早期作品中，谷崎描繪的美，並非日常的延伸，而是超脫現實的非日常才得以成立。從明治末期到大正初期，對谷崎而言，美絕非單純存在於外界，而是必須在超越現實的領域中才能發現。

創作劇本，在電影中發掘藝術的新可能性

此時期，極度熱愛摩登（Modern）文化的谷崎，也把興趣轉向電影。他熱中閱讀從美國寄來的電影雜誌，並發表對日本電影界的建言。當時，電影在日本尚未被視為一門藝術，谷崎卻積極投入「純電影劇運動」，試圖將電影提升為純粹的藝術，並逐漸成為其中的重要一員。1920年，他受聘擔任大正活映株式會社的劇本部顧問，親自參與電影製作。雖然底片已不復存在，除了原創劇本外，也曾將泉鏡花、上田秋成等人的原作改編為電影劇本，並成功搬上大銀幕。

在銀幕這個虛構世界中，女性永不衰老、美貌常駐，電影不單是映照出現實，更能透過光線與構圖將人物理想化，賦予其超越現實的魅力。谷崎將電影視為實現理想之美的裝置，發掘了其中的可能性。換言之，對谷崎而言，所謂的藝術不是忠實呈現出現實，而是把潛藏在深處的理想形象勾勒出來，並以作品的形式顯現於外，此思維是受到柏拉圖理念論的影響；而他這種對「理想女性形象」的執著，亦不侷限於作品之中，此後更與他自身的戀愛與婚姻觀產生了密切連結。