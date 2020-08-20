流行文化 風行世界

想去看看的照片景點：代官山蔦屋書店

文化

說到東京最具有創造力的人們所聚集的書店。不用懷疑就是代官山的蔦谷書店了。充滿現代風格的藝術設計所牽引下，由所營運的旗艦店， 照片集的蒐藏也值得關注。
  • English
  • 日本語
  • 简体字
  • 繁體字
  • Français
  • Español
  • العربية
  • Русский

說到東京目前購買照片集或寫真集最好的場所，當然就是代官山的蔦谷書店。就如文字所敘述，收藏著國內外的各式照片寫真集。最新的寫真集當然一定有，過去歷史價值相當高的古書也都可以在這裡翻閱，當然更可以購買。精通書店的工作人員常常在此替您服務，一旦有不懂的書籍，他們都會立刻替您解惑。

代官山的蔦谷書店，不單單是只有「書店」功能，音樂還有電影的角落、文具角落、咖啡等等，書籍以外的商品也很充實。店裡面也常常有特色展覽，文化展示，簽名會，脫口秀等等各種節目，可以充分體驗日本文化的場所。

採訪・文＝松本 知己（T&M Projects）
照片＝高橋 宗正

  • 地址：〒150-0033 東京都渋谷区猿楽町17-5 代官山Ｔサイト (從代官山站走路5分)
  • 營業時間：1F: 7:00〜2:00、2F: 9:00〜2:00 (因新型冠狀病毒目前營業時間或有調整)
  • 休息日：無
  • TEL：+81-3-3770-2525
  • Web：http://real.tsite.jp/daikanyama/

照片 攝影 書店 蔦屋 代官山