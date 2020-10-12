《薔薇刑》：三島由紀夫與細江英公的「決鬥」寫真集

2020年是日本作家三島由紀夫（1925～1970）衝擊性死亡屆滿50周年，世界各地皆踴躍舉辦相關活動，而有一本寫真集，在三島相關活動舉辦時履次受到矚目。這便是由細江英公（1933～）於1963年出版的《薔薇刑》（集英社）。這本寫真集以複雜技巧的構圖，拍下了三島炫耀般展示其健身鍛鍊出的雄壯肉體的姿態。這些攝影作品可說是三島對自我印象的具體化，照片攝於1961年秋至1962年春，地點位於東京馬込的三島自家，由當時年僅28歲，還是新進攝影師的細江掌機拍攝。

突破常識、前所未見的攝影作品

串起細江英公與三島由紀夫的，是舞蹈家土方巽（1928～1986）。當時土方致力於創作全新型態的舞蹈形式，與三島交情甚篤，並於1959年發表以三島小說為基礎的舞蹈作品《禁色》。細江看了土方的公演後相當感動，到後台拜訪土方，以此為契機開始拍攝土方的照片。他將土方以及女性模特兒石田正子及另外幾位舞者同伴的肉體，以強烈黑白對比的狂野風格拍出一系列照片，展現出「男與女，也就是活在具體性別中的人類」（語出攝影評論家福島辰夫）的鮮明存在樣貌。這些照片於1961年集結成寫真集《男與女》（攝影藝術社）出版。

三島看了這本寫真集以及土方舞蹈公演手冊上刊登的照片後，對細江的作風產生了興趣，於是便透過編輯，委託細江以自己為模特兒進行拍攝。據說兩人第一次見面時，三島便對細江說：「我讓你拍，你就隨心所欲盡情地拍。」細江也就照做，真的「隨心所欲盡情地」展開拍攝工作。第一次攝影時，細江讓三島站在繪有黃道圖的大理石地板上，以橡膠水管纏繞三島裸體，並讓三島口銜水管一端。照片中，三島右手拿著木槌，渾身充滿力道地瞪視著從梯凳上俯瞰著他的細江。



薔薇刑＃5 1961年

這張彷彿拒絕被賦予任何意義般的前所未見的照片相當受到三島喜歡，兩人便持續進行攝影工作。之後在攝影日，三島也會以「對小孩教育不好」為由，讓小孩和妻子短暫離開家中。他們有時會以三島喜愛的義大利畫家喬久內的畫作《沉睡的維納斯》或波提且利《維納斯的誕生》為背景，有時會找來土方巽及其舞蹈同伴一起拍攝，也曾找來女演員江波杏子（1942～2018）與三島一起擔任模特兒。另外，他們也曾離開三島家，到曾是教會遺址、四處散亂紅色磚瓦的建築工地進行突擊攝影。





如此，三島在《薔薇刑》序文〈細江英公序〉中所寫的「異形而扭曲、嘲諷而怪誕、野蠻而汎性，彷彿有抒情的清冽底流潺潺流淌於眼不可見的暗渠之中的世界」，便逐漸成形。

在這些攝影工作，以及其後的顯影沖洗等暗房作業中擔綱重責大任的，便是森山大道（1938～）。森山於1961年離開大阪來到東京，擔任細江助理，三島的攝影便是其初期工作之一。細江在拍攝現場常常隨興而動，一有點子便立刻執行，這樣的攝影工作當然相當累人；同時，將低感光度超高反差的MINICOPY FILM的感光度再行降低，使其淡淡顯影，又使用攝影蒙太奇手法將多張底片進行拼貼沖洗，這樣的暗房作業也極為困難。森山大道後來在照片後期製作技巧上成為他人無法仿效的存在，其基礎便是在這個時期打下的。



薔薇刑＃29 1962年