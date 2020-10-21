聆聽禪音，感悟人生

禪語是指一些能夠體現禪心或禪悟境界的精闢短語，它能夠幫助人們理解深奧的禪學教義。巴西漫畫家用連環畫的方式，為我們深入淺出地闡釋了禪語的含義。這期的禪語是「夏爐冬扇」。

【夏爐冬扇】

夏天生爐子，冬天扇蒲扇。這雖是比喻做無用功，但此時的無用之物也必有派上用場的時候。做人也一樣，要耐得住寂寞，靜待大展身手的那一天。即便沒有表現的機會，也不自暴自棄，認真做好交代下來的工作，這樣總會等到自己發光發熱的那一天。

登場人物

典子：任性的國中生

石田：文化節上在班級舞臺劇上演主角的同學

父親： 麵包房糕點師



班長：「在文化節班級舞臺劇演員選拔中，賣火柴的小女孩這個角色...」

班長：「經過投票，決定由石田來演。」

典子：「太懊惱了！」

班長：「典子其實也不錯，就是表現得似乎過了那麼一點點。」

同學：「感覺是個勁頭十足的賣火柴的小女孩...」

班長：「比起來，石田演得楚楚動人，悲戚可憐...」

同學：「對吧！我都跟著哭了。」

典子：「你們這些沒良心的...」

文化節當天

「啪啪啪啪啪啪」

典子：「女主角辛苦了」

石田：「謝謝！典子也加油呀。下次肯定還會有機會的。」

典子：「會嗎？」

石田：「當然啦！」

典子：「嗯...看來我還是不能放棄，回家多練練發聲吧...」

第二個月...

鄰居歐巴桑：「你還要我說多少遍才聽？」

鄰居大媽：「你家太吵了吧。打擾鄰居了！」

典子父親：「實在抱歉。我會跟女兒說的...」

典子父親：「典子，你回來得正好。你來幫忙一下生意吧。打工的孩子感冒了。」

典子：「啊！我一個人嗎！？」

典子：「我沒做過呀。」

典子父親：「沒吃過豬肉，還沒見過豬跑嗎？你來，幫到7點。」

「那，那個...」

「好吃的麵包...買、買個嚐嚐怎麼樣？...」

典子：「糟了！根本賣不動！」

典子：「好吃的麵包！來一個吧！」

OL：「便宜呀！我要一個。」

典子：「啊？」

典子：「多，多謝惠顧...」

典子：「好、好吃的麵包，走過路過不要錯過——！便宜賣了——！」

歐吉桑：「看著不錯呀。我要這個吧。」

典子：「謝謝啦！」

典子：「麵包店今天也特惠酬賓。便宜又好吃，鬆軟又可口啦！」

大學生：「我要這個。」

主婦：「我也來一個。」

典子父親：「太厲害了！」

典子父親：「居然都賣光了。明天再接再厲吧。」

典子：「好，包在我身上！」

典子：「賣火柴的小女孩什麼的，到底不符我的個性啊！」

典子父親：「...？」

第二週...

花店：「那個女孩子，做得不錯啊！」

菜店：「不如找她來做我們商店街的促銷小姐呢！」

完

漫畫：MOKUTAN Angelo