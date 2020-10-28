聆聽禪音，感悟人生

禪語　和光同塵

文化 生活

禪語是指一些能夠體現禪心或禪悟境界的精闢短語，它能夠幫助人們理解深奧的禪學教義。巴西漫畫家用連環畫的方式，為我們深入淺出地闡釋了禪語的含義。第六期的禪語是「和光同塵」。
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【和光同塵】

「和光」，謂柔和的光輝。「同塵」的「塵」指「塵世」，意即與塵俗融於一體，亦即不露鋒芒，與世無爭。是謂禪僧隱藏學品和善行，融入社會，救濟世人。

登場人物

典子：班裡的清掃委員
井上：典子的同學
田中：班裡的清掃委員

放學後的班會上...
放學後的班會上...

典子：「井上，你為什麼一次掃除都沒參加！？」
典子：「井上，你為什麼一次掃除都沒參加！？」

井上：「沒啊，覺得無聊。」
井上：「沒啊，覺得無聊。」

典子：「你就想自己一個人偷懶？真差勁！」 井上：「廢話真多！滾一邊去，別煩我啦！」
典子：「你就想自己一個人偷懶？真差勁！」
井上：「廢話真多！滾一邊去，別煩我啦！」

班會後......
班會後......

真理：「典子你太了不起了。井上好凶，我一直都不敢說他。」 典子：「當然了。他對我態度那麼壞，我怎麼能忍。」
真理：「典子你太了不起了。井上好凶，我一直都不敢說他。」
典子：「當然了。他對我態度那麼壞，我怎麼能忍。」

真理：「相比之下，田中也太...」 彩子：「真的靠不住呢。」
真理：「相比之下，田中也太...」
彩子：「真的靠不住呢。」

當天的掃除時間...
當天的掃除時間...

典子：「井上居然又逃了！？」
典子：「井上居然又逃了！？」

典子：「今天我絕饒不了他！」
典子：「今天我絕饒不了他！」

典子：「哎呀，田中。他跟井上在幹嘛呢？」
典子：「哎呀，田中。他跟井上在幹嘛呢？」

田中：「哇，上面擦得很亮。井上，你真行。」 井上：「別再抬我，才不吃你這一套呢。」
田中：「哇，上面擦得很亮。井上，你真行。」
井上：「別再抬我，才不吃你這一套呢。」

田中：「沒有啊，你真的幫我了個大忙。我真的擦不到呢。」
田中：「沒有啊，你真的幫我了個大忙。我真的擦不到呢。」

「...」
「...」

田中：「要是可以的話，明天你能不能幫我搬一下架子呢...」 井上：「好吧，就算幫一下吧。」
田中：「要是可以的話，明天你能不能幫我搬一下架子呢...」
井上：「好吧，就算幫一下吧。」

典子：「上啊，典子！」
典子：「上啊，典子！」

典子：「那個，我也來幫忙，可以嗎？」
典子：「那個，我也來幫忙，可以嗎？」

漫畫：MOKUTAN Angelo

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