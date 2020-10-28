聆聽禪音，感悟人生

禪語是指一些能夠體現禪心或禪悟境界的精闢短語，它能夠幫助人們理解深奧的禪學教義。巴西漫畫家用連環畫的方式，為我們深入淺出地闡釋了禪語的含義。第六期的禪語是「和光同塵」。

【和光同塵】

「和光」，謂柔和的光輝。「同塵」的「塵」指「塵世」，意即與塵俗融於一體，亦即不露鋒芒，與世無爭。是謂禪僧隱藏學品和善行，融入社會，救濟世人。

登場人物

典子：班裡的清掃委員

井上：典子的同學

田中：班裡的清掃委員

完

漫畫：MOKUTAN Angelo