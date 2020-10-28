聆聽禪音，感悟人生
禪語 和光同塵
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禪語是指一些能夠體現禪心或禪悟境界的精闢短語，它能夠幫助人們理解深奧的禪學教義。巴西漫畫家用連環畫的方式，為我們深入淺出地闡釋了禪語的含義。第六期的禪語是「和光同塵」。
【和光同塵】
「和光」，謂柔和的光輝。「同塵」的「塵」指「塵世」，意即與塵俗融於一體，亦即不露鋒芒，與世無爭。是謂禪僧隱藏學品和善行，融入社會，救濟世人。
登場人物
典子：班裡的清掃委員
井上：典子的同學
田中：班裡的清掃委員
放學後的班會上...
典子：「井上，你為什麼一次掃除都沒參加！？」
井上：「沒啊，覺得無聊。」
典子：「你就想自己一個人偷懶？真差勁！」
井上：「廢話真多！滾一邊去，別煩我啦！」
班會後......
真理：「典子你太了不起了。井上好凶，我一直都不敢說他。」
典子：「當然了。他對我態度那麼壞，我怎麼能忍。」
真理：「相比之下，田中也太...」
彩子：「真的靠不住呢。」
當天的掃除時間...
典子：「井上居然又逃了！？」
典子：「今天我絕饒不了他！」
典子：「哎呀，田中。他跟井上在幹嘛呢？」
田中：「哇，上面擦得很亮。井上，你真行。」
井上：「別再抬我，才不吃你這一套呢。」
田中：「沒有啊，你真的幫我了個大忙。我真的擦不到呢。」
「...」
田中：「要是可以的話，明天你能不能幫我搬一下架子呢...」
井上：「好吧，就算幫一下吧。」
典子：「上啊，典子！」
典子：「那個，我也來幫忙，可以嗎？」
完
漫畫：MOKUTAN Angelo