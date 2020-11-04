聆聽禪音，感悟人生
禪語 以心傳心
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禪語是指一些能夠體現禪心或禪悟境界的精闢短語，它能夠幫助人們理解深奧的禪學教義。巴西漫畫家用連環畫的方式，為我們深入淺出地闡釋了禪語的含義。第7期的禪語是「以心傳心」。
【以心傳心】
以心傳心，這是指深奧的禪學教誨無法用語言闡釋，靠師徒間的心領神會，即謂真理只可意會不可言傳。由此派生出了無需言語就能心意相通的含義。能用語言傳遞給對方的東西，僅僅是很小一部分而已，重要的是為相互理解而努力的姿態。
登場人物
糕點師：該系列主角典子的父親
徒弟
典子父親的麵包房
師傅：「現在還不能拿出來。這會應該還沒完全發起來呢。」
徒弟：「師傅，這個麵包烘烤14分52秒後的狀態是最完美的。之前我計測過時間的。」
徒弟：「咦？真是怪了。」
師傅：「你看，我剛說什麼的？」
師傅：「聽好了，只想靠數位和語言來判斷是不行的。溫度、濕度也好、和出的麵及其發酵狀態也好、就連火候，每次都是不一樣的。」
師傅：「麵團、火候的微妙差異，必須靠身體去記憶去判斷！」
徒弟：（話是這麼說，可..）
徒弟每天都跟在師傅身邊烤麵包...
徒弟：「找感覺什麼的，說得不明不白，真心搞不懂啊。」
徒弟：「...嗯？」
徒弟（師傅好投入呀...一直盯著火候在看。）
徒弟（嗯...剛才麵團的觸感是那樣的，那火候得是這樣才對...）
徒弟：「好了，就是現在！」
徒弟：「...師傅」
師傅：「還是很能幹的嘛。非常完美！」
徒弟：「我覺得我知道師傅您說的『感覺』是什麼了。」
徒弟：「師傅您是在以身示範啊！」
師傅：「啊，是呀。」（現在真是說不出口啊。剛才我打了個盹什麼的...嗨，就這樣吧。）
完
漫畫：MOKUTAN Angelo
協助：大空山磨塼寺 藤田一照住持