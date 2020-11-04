聆聽禪音，感悟人生

禪語 以心傳心

禪語是指一些能夠體現禪心或禪悟境界的精闢短語，它能夠幫助人們理解深奧的禪學教義。巴西漫畫家用連環畫的方式，為我們深入淺出地闡釋了禪語的含義。第7期的禪語是「以心傳心」。

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