第1回：覺者佛陀的誕生

「日本的佛教」系列

佛教誕生於2500年前的印度，於6世紀經中國傳入日本。不過、在日本流傳開的並不是創始人佛陀主張的初期佛教。佛教的變容是如何產生的？在「何謂日本佛教」解說系列的第1回，文章將對佛陀最早的教義進行介紹。

通過冥想從苦難中解脫 佛教是在大約2500前由真實歷史人物喬達摩·悉達多創立的。喬達摩出生在現在印度和尼泊爾交界處的迦毗羅衛國，身份是王子。他身處的環境極其優越，長大後就能順理成章當上國王。然而進入青年期後，他深感「人生之苦」，毅然拋棄了皇太子的身份，隻身走入森林，成為了一名宗教修行者。當時他的想法大致如下。 這個社會，既有幸福的人，也有不幸的人。雖然每個人活法不同，但從所有人活著就都逃不開「生老病死」這點來看，大家都平等地身負不幸。 人活著本身就是「苦」。這種根源性的苦不會因財產、地位和身份而消除。對於已經看透這點的人而言，皇太子之位也就沒什麼意義了。探索如何擺脫人生苦難，到達安寧狀態，才是自己今後要走的唯一的路。 於是喬達摩走進了森林，在林中跟隨一群冥想大師學會了最強的冥想術，之後便開始了獨自修行的生活。最初他是想通過折磨肉體，忍常人所不能忍來獲得超人的力量，以此破除人生苦難。可惜整整修行了6年也未能如願。於是喬達摩停止了苦修，專注於冥想一途。靠這種方式，他最終在菩提樹下開悟。此時的他便被稱為了「佛陀」，即「覺悟者（覺者）」。他屬於古印度的「釋迦族」一族，因此又被稱為「釋迦牟尼」或「釋尊」。

按照修行手冊克服「煩惱」 佛陀的開悟究竟是怎麼一回事？一個人內心的巨變，別人是不可能完全理解的，所以也沒法準確描述。不過，我們還是可以通過眾多傳達佛陀教義內容的經典了解對其概要。 佛陀認為能夠破除自己所感受到的「人生之苦」的，只能是自己。他堅信外部世界並沒有能幫自己解除苦難的超人般的存在。他運用冥想之力細緻內觀，最終找到了痛苦的根源所在。 然後，他發現人們假想出一個並不存在的「自我」，並迎合這個自我一廂情願地看待世界，這種自我中心的世界觀正是給我們帶來痛苦的根本原因。這種我們本能上具有的、從錯誤的自我意識中產生的、各種負面的心理作用，統稱為「煩惱」。 通過觀察自身找出痛苦根源的佛陀想出了一個斬斷這些煩惱，拯救自己脫離苦海的實踐方法。這就是「佛道修行」，佛教特有的精神鍛煉方法。佛道修行由兩個要素組成。一是學習佛陀宣講的修行手冊，也就是「佛經」，準確理解其內容。另一個就是在前輩修行者的指導下，不斷去實踐從經書裡學到的修行方法。 佛教的教義在當時是嶄新的存在，虜獲了世人的心，引得眾多弟子投到門下。佛陀對他們一視同仁，將自己在體驗中習得的修行方法悉數傳授。佛陀80歲涅槃後，這些方法被眾弟子繼承，即使到了2500年後的今天，也為眾多佛教國家所踐行。在佛陀的引領下，因仰慕他而聚到一起，按照他的教導在修行之路上前行的眾弟子──這個修行者集團一直支撐著佛教的核心直至今日。

靠卓越的組織設計來維持教團穩定 佛陀的教義歷經2500年從未斷絕，一直延續至今，最大的原因就是他把佛教這個宗教設計成了一個「組織」。佛陀將認同自己的教義聚集到座下的弟子們組成一個叫「僧伽」的組織，並依靠「律藏」這種嚴密的法律來運營教團。佛陀寂滅後，眾弟子嚴守律藏，以此為基礎，使僧伽一直保持著「完全的法治主義自治組織」的屬性。 佛教建立在僧伽基礎上的好處有以下幾點。 1. 師徒關係的延續 在僧伽內部，基於律藏設定明確的師徒關係，確保佛陀的佛法，即「經」，能準確地按師徒傳承一代代延續下去。此外，佛道修行的實踐方法，也可以由師傅面對面切實地傳授給弟子。僧伽是十分行之有效的教育組織。 2. 相互扶助保障生活 通過在僧伽內部設定基於法律的相互扶助制度，師徒關係就能順勢構成生活上的互助關係。由此，遠離俗世的修行者們在面對疾病、傷痛和衰老時，就有了生活上的保障。僧伽也是可以信賴的互助組織。 3. 靠佈施維持組織架構 修行者們組成僧伽這一法治組織，通過向俗世展示自身嚴守律藏清苦度日，來維持世俗社會對僧伽的尊敬。「佛教修行者都是在生活中恪守律藏規則的高尚的人」──一旦這一觀念流傳開去，便湧現出一大批想向僧伽佈施的人。靠著他們的喜舍，僧伽得以維持至今。 4. 脫離外部權力的獨立性 僧伽作為擁有獨自法律的組織而自行運轉，由此便獲得了某種程度的自治權。想要阻隔外部權力的影響，保持修行所需的安靜環境，僧伽的自主性是個重要條件。僧伽也是獨立於外部權力的自治組織。 這4大特性在2500年間也並非一直保持如初。在漫漫歷史長河中，也曾出現過許多與這些特性背道而馳的事件。即便如此，從一開始就設定了這4大基本理念，還是意義非凡的。就算僧伽一度受社會局勢影響，偏離了正道，但只要確定了應該回歸的理念，就很容易修正軌道，恢復正確的狀態。