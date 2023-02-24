第2回：大乘佛教的登場

第2回：大乘佛教的登場文化 歷史
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大約2500年前佛陀在印度創立了佛教，此後其勢力範圍不斷擴大。尤其到了西元前3世紀，孔雀王朝第3代君主阿育王成為佛教信徒後，佛教一躍興盛起來。學界普遍認為，大概在這段時期，佛教從印度全域甚至擴大到了斯里蘭卡。
在斯里蘭卡，此時傳入的佛教克服了種種困難，基本保持了最初形態傳承至今。其後，這支佛教還經斯里蘭卡傳入東南亞，一直延續了下來。因此，現在流行於斯里蘭卡和東南亞的佛教，即所謂的「上座部佛教（南傳佛教）」保留了最接近佛教創立初期的形態。
誰都能成為佛陀的大乘佛教
另一方面，釋迦牟尼圓寂大約500年後，宣說新教義的佛教在印度本土如雨後春筍般湧現。新型佛教通過絲綢之路從印度周邊地區傳入中國。這類與釋迦牟尼宣說的佛教不同的新型佛教，統稱為大乘佛教。
下面對大乘佛教的特性簡單介紹。釋迦牟尼創立的佛教主張凡人出家成為僧伽的一員，然後在此基礎上堅持清苦的修行生活，就能夠「作為佛陀的弟子開悟」證入涅槃。這類「作為佛陀弟子開悟的人」叫做阿羅漢。阿羅漢從已然開悟這點而言，其身份與佛陀，即釋迦牟尼一樣高貴，但慈悲心和智慧的深度還不及佛陀。雖是聖人，但終歸還是佛陀的弟子。換而言之，在最早的佛教教義裡，我等肉胎凡人唯一的最高位，就是遵從佛陀教義的指導，成為阿羅漢。換言之，我們自身是不可能成為佛陀的。
但在大乘佛教中，通往開悟之路的結構發生了根本性改變，開始主張「誰都能修煉成佛，通往成佛的道路更加寬廣了」。換個說法，等於是說「誰都能成為這世上最高的聖者」。
釋迦牟尼只在佛經裡說過「你們要以阿羅漢為目標」。他絕對不會說「像我一樣成為佛陀」之類的話，也沒說過「有成佛的方法」。因此，大乘佛教的創始人們想要主張「誰都能修煉成佛」，就需要創作不同於以往經典的別的新經。這些新經都有如下共通前提。
「我雖然在其他經裡說過出家修行之人能夠修成阿羅漢，但那終究只是引領你們入門的說法。其實這個教義的背後還有一個更深層次的真理體系，在理解這一體系的基礎上再去修行，你就能成佛，而不是阿羅漢。那麼現在，我便要與你講講這究極的真理體系，你可要聽好了。」
大乘佛教的創始人們把這一場景作為基本格式，再將各自思考的「究極的真理體系」偽託釋迦牟尼之口寫成文章。它們就是般若經、法華經、淨土經典類、密教經典類等大乘經典。不同群體各自創造了不同的「究極的真理體系」，作為佛經推廣開去，因此現存數量眾多的大乘經典其實是多種思想的集合體。
把原本的佛教演繹得更具魅力
這些內容多樣的大乘佛教經典群，和釋迦牟尼宣說的原始佛教，作為「釋迦牟尼的佛法」一併傳入了中國，大致就是在西元1、2世紀。
百花齊放的教義宣說著南轅北轍的思想，卻都作為釋迦牟尼語錄一併傳來，最初讓中國的知識份子陷入混亂，不過最終他們還是達成了共識——「雖然傳來的佛法全都是釋迦牟尼親口說過的，但他是根據不同狀況，有些說得淺顯，有些說得深奧，所以才有了出入。」他們承認所有佛經都是釋迦牟尼親述之詞，卻認為不同佛經有高下之分，以此從理論上嘗試對不同經典之間內容的齟齬進行統一。然後，他們試圖去辨別哪部經書水準最高，換言之，辨別哪部經才是講述了究極真理的佛經，然後將之視作真正的佛教去接受。
但是，選擇哪部經作為究極的真理，完全依靠讀經者個人的判斷。做出不同判斷的人，自然選擇不同的經典，然後廣收信徒，擴大各自的影響力，最終就出現了多個信奉不同經典的教團並立的局面。這就是佛教「宗派」的起源。
中國人認為傳承釋迦牟尼親述教義的經典和各類大乘經典「都是釋迦牟尼說過的話」，在這個前提下，再去閱讀經書後，幾乎都被大乘經典所吸引。因為大乘經典本來就是在原本的佛教的基礎上進行再創作，讓它變得更具魅力的產物。而且其中包含的神秘主義元素也與當時的中國思想不謀而合。
於是中國佛教就成了清一色的大乘佛教。雖然宗派林立，但無一不是以大乘佛教的經典為基礎確立的。而釋迦牟尼創始的原始佛教就被排擠到了角落，還被冠以「小乘佛教」的蔑稱。
明治以前日本人都沒聽過釋迦牟尼的佛教
西元6世紀，日本從中國引入了佛教。因此成為了認為大乘佛教才是真正釋迦牟尼佛法的佛教國家。此後長達1500年左右的時間，日本都是作為大乘佛教國家傳承著佛法。
釋迦牟尼宣說的初期佛教被正式介紹到日本，是在19世紀後半葉，進入明治時代之後的事了。長達300年左右的鎖國政策結束，一時外部世界的資訊如潮水般湧入日本。這時，斯里蘭卡和東南亞流行著一種不讀大乘經典的其他形態的佛教之事才廣為人知。而且他們使用的經書還是以巴利語這種極其古老的印度語書寫。由此以佛教學者為中心，開始有人提出了新的見解：「不讀大乘經典的斯里蘭卡和東南亞佛教才是原教旨的佛教，大乘經典傳達的並非釋迦牟尼說的話。」
如今，大乘佛教並不是釋迦牟尼所宣說的佛法這一見解在學術界已成定論，但佛教界的一貫解釋是「即使大乘佛教不是釋迦牟尼的佛法，從源於釋迦牟尼思想這點來看，也應當視為正統佛教」。
由釋迦牟尼在印度始創的佛教，因大乘佛教的出現而一舉多樣化，這種多樣化發展之下的佛教經由中國傳入日本，便是第1回和第2回所講的內容。下一回將為大家介紹6世紀佛教初入日本時的狀態，並對之後日本佛教為何演變成始終保持著世界獨一無二、極其特殊的形態的原因進行解說。
標題圖片：位於中國重慶市的佛教石窟「大足石刻」的石佛。因為遠離人居，所以在文革的破壞活動中得以倖存，完美地保留了9世紀到13世紀大乘佛教的石佛風格。1999年登錄聯合國教科文組織的世界文化遺產名錄（Aflo）