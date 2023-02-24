第2回：大乘佛教的登場

大約2500年前佛陀在印度創立了佛教，此後其勢力範圍不斷擴大。尤其到了西元前3世紀，孔雀王朝第3代君主阿育王成為佛教信徒後，佛教一躍興盛起來。學界普遍認為，大概在這段時期，佛教從印度全域甚至擴大到了斯里蘭卡。

在斯里蘭卡，此時傳入的佛教克服了種種困難，基本保持了最初形態傳承至今。其後，這支佛教還經斯里蘭卡傳入東南亞，一直延續了下來。因此，現在流行於斯里蘭卡和東南亞的佛教，即所謂的「上座部佛教（南傳佛教）」保留了最接近佛教創立初期的形態。

誰都能成為佛陀的大乘佛教

另一方面，釋迦牟尼圓寂大約500年後，宣說新教義的佛教在印度本土如雨後春筍般湧現。新型佛教通過絲綢之路從印度周邊地區傳入中國。這類與釋迦牟尼宣說的佛教不同的新型佛教，統稱為大乘佛教。

下面對大乘佛教的特性簡單介紹。釋迦牟尼創立的佛教主張凡人出家成為僧伽的一員，然後在此基礎上堅持清苦的修行生活，就能夠「作為佛陀的弟子開悟」證入涅槃。這類「作為佛陀弟子開悟的人」叫做阿羅漢。阿羅漢從已然開悟這點而言，其身份與佛陀，即釋迦牟尼一樣高貴，但慈悲心和智慧的深度還不及佛陀。雖是聖人，但終歸還是佛陀的弟子。換而言之，在最早的佛教教義裡，我等肉胎凡人唯一的最高位，就是遵從佛陀教義的指導，成為阿羅漢。換言之，我們自身是不可能成為佛陀的。

但在大乘佛教中，通往開悟之路的結構發生了根本性改變，開始主張「誰都能修煉成佛，通往成佛的道路更加寬廣了」。換個說法，等於是說「誰都能成為這世上最高的聖者」。

釋迦牟尼只在佛經裡說過「你們要以阿羅漢為目標」。他絕對不會說「像我一樣成為佛陀」之類的話，也沒說過「有成佛的方法」。因此，大乘佛教的創始人們想要主張「誰都能修煉成佛」，就需要創作不同於以往經典的別的新經。這些新經都有如下共通前提。

「我雖然在其他經裡說過出家修行之人能夠修成阿羅漢，但那終究只是引領你們入門的說法。其實這個教義的背後還有一個更深層次的真理體系，在理解這一體系的基礎上再去修行，你就能成佛，而不是阿羅漢。那麼現在，我便要與你講講這究極的真理體系，你可要聽好了。」

大乘佛教的創始人們把這一場景作為基本格式，再將各自思考的「究極的真理體系」偽託釋迦牟尼之口寫成文章。它們就是般若經、法華經、淨土經典類、密教經典類等大乘經典。不同群體各自創造了不同的「究極的真理體系」，作為佛經推廣開去，因此現存數量眾多的大乘經典其實是多種思想的集合體。