走進古典俳諧世界

俳句，派生於由多個作者共同創作的連歌及俳諧的第一句，也就是包含有向各位參與者問安之情並融入了季節性話題的「發句」，獨立成為17個音節的定型詩。本系列將為讀者展現世界最短詩歌「俳句」的魅力，通過俳句之起源的古典俳諧，解讀日本的季節感和日本人的原風景。本篇介紹的是《今朝又迎春》。

誰是鏡中人，恍若忽見先父顏，今朝又迎春——芭蕉 （1678年作，收錄於《續虛栗》）

現代日本使用陽曆，所以從冬至（12月21日前後）算起，大約10天後的1月1日還正值隆冬。但是直到江戶時代，日本使用的都是陰曆，臨近立春（2月4日前後）的新月之日（初一）為1月1日，所以那時的人們都將其認為「新春之始」。因此，俳句中的「今朝又迎春」，說的是「大年初一的早晨」。

當時年齡都以虛歲算。呱呱墜地即為1歲，過了正月新年，任誰都會又長一歲。可以認為芭蕉是在說「我的容貌跟那誰是越來越像了啊。新的一年，感覺自己又老了一歲了。」

俳句中的「誰」，到底是何人？芭蕉看似在故意含糊其辭。他一定是感慨「我跟先父越來越像了」吧。

據推測，芭蕉13歲喪父。（作詩）這一年的元日，芭蕉迎來了44歲。在孩子的眼裡，父母的容貌總是要蒼老一些吧。大年初一早晨，到了和父親去世時差不多年齡的芭蕉，想必是在鏡中發現了那張熟悉的面龐，懷念之情油然而生，同時也意識到了自己的衰老。

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