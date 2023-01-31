走進古典俳諧世界

本篇介紹的是《萬歲》。

萬歲腳下地，猶踏堅固勝一籌，京都若磐石──蕪村 （1770年3月以後作，收於字畫贊《萬歲圖》）

有句諺語是「笑門迎福來」，說的是我們應該笑迎新年來。現在的「漫才」沒有季節感，但它的原型「萬歲」卻是正月特有的。

跳舞的「太夫」和持鼓的丑角「才藏」兩人一組，挨家挨戶表演才藝，用滑稽的問答逗笑觀眾，用舞蹈和新年賀詞為各家各戶祈禱全家安康、長壽。

畫家兼俳人的蕪村留下了許多被稱為「俳畫」的作品。這首俳句也收於名為《萬歲圖》（重要文化遺產）的俳畫上。滿臉笑意翩翩起舞的太夫和手裡拿鼓配合表演的才藏的表情，觀看表演的人也不禁綻放笑顏。

畫像左上方蕪村的署名有「洛夜半亭」4個字。「洛」指的是京都。大概是蕪村居於京都，號稱「夜半亭」的1770年之後創作的作品。現在雖然已經失傳了，但據說過去以奈良縣西北部村落為據點的「大和萬歲」到了正月裡，都會去京都表演節目。

俳句的意思是，自古以來，許多萬歲每到正月就會跳「祝言之舞」，雙腳重重地踩踏腳下的土地，所以京都有幸變成了一座堅固的城池。腳踩大地，也是驅散邪氣，祝福當地百姓的一種儀式。是祝願千年古都京都千秋萬代的一首非常吉祥的俳句。

標題圖片：與謝蕪村相關資料 紙本淡彩萬歲圖（文化廳藏，落合晴彥攝影）