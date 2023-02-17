走進古典俳諧世界

俳句，派生於由多個作者共同創作的連歌及俳諧的第一句，也就是包含有向各位參與者問安之情並融入了季節性話題的「發句」，獨立成為17個音節的定型詩。本系列將為讀者展現世界最短詩歌「俳句」的魅力，通過俳句之起源的古典俳諧，解讀日本的季節感和日本人的原風景。本篇介紹《貓冬》。

金遮罩朔風，翠蓋亭亭古勁松，躲入好貓冬——芭蕉 （1693年作，收錄於《炭俵》）

「貓冬」，即謂嚴冬時節蟄居家中閉門不出。據俳諧集《炭俵》序文記載，1693年的某冬夜，3個門生到訪芭蕉庵，在炭盆裡生了火。芭蕉用火鉗撥弄著盆裡橫七豎八的木炭，低吟淺詠了這句詩。

「金屏」指的是貼著金箔的屏風。第二句說的是「屏風上畫著一棵粗大的古松」。屏風可以遮蔽寒風，所以是貓冬的理想之物。

不過芭蕉庵並沒有這樣一張屏風，只是出於芭蕉「要是有就好了」的想像，也就是若能在金箔溫暖的光芒和古樸的勁松圖守護下貓冬該多好這樣一種願望。

更早之前，芭蕉的友人素堂曾寫過這樣一首俳句——最思乾坤外，簞瓢陋室亦無妨，蟄居過隆冬。它的意思是「好想在塵世之外的地方也有間房呢。這樣的話，我就能躲進去蟄冬了啊。」

這首俳句借用的是唐代詩人元稹的詩句「壺中天地乾坤外」，其典故源自於仙人壺公的壺中另有一片仙境這個古老的中國傳說。

芭蕉大概就是針對素堂的這首俳句，呢喃出「要是我的話，只想蟄居在畫有古松的金箔屏風後過冬」。

標題圖片：PIXTA