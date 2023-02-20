走進古典俳諧世界

本篇介紹的是《鴛鴦》。

鴛鴦池中戲，盡美盡善無可比，枯枝冬徒立——蕪村 （1751年11月作，收錄於《蕪村自筆句帳》）

蕪村出生於攝津國毛馬村（現在的大阪市都島區——譯注），長大後去了江戶，跟隨夜半亭巴人學習俳諧。巴人去世後，蕪村先在關東遊歷了一段時日，1751年，也就是他36歲那年的秋天，遷居去了京都。

這年冬天，他寫信給曾在關東關照過自己的熟人，告知自己在京都的聯繫地址和近況，並寫下了這首俳句。那時，蕪村似正通過觀察寺院的拉門畫和屏風畫來學習繪畫。信中還寫道：「我正在京都各處走走看看，不亦樂乎」。想必他是在某處寺廟裡實際看到鴛鴦了吧。

鴛鴦雄鳥的羽毛有橙色、藍色、白色，對比色鮮豔美麗，而且，鴛鴦那遊來遊去的胖乎乎的身體和冬日裡靜寂的枯枝的線條也形成了鮮明對比。作為一個修行中的畫家，蕪村可能覺得這樣的對比特別有趣吧。

這首俳句的意思是「莫非是神靈在鴛鴦身上窮盡了世間所有之美？冬日池塘周圍的枯枝，光禿禿沒有任何裝扮地徒立在那裡。」「盡美」是極其美好，完美之意，出自《論語·八佾》：「子謂《韶》『盡美矣，又盡善也』；謂《武》『盡美矣，未盡善也』。」

俳諧中引用中國詩文的句子並不少見，蕪村尤其是個中好手。他的這首俳句，也在誇張的表達中融進些許幽默，很好地將整個場景的色彩都凝縮在了鴛鴦一處。

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