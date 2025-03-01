走進古典俳諧世界

俳句，派生於由多個作者共同創作的連歌及俳諧的第一句，也就是包含有向各位參與者問安之情，並融入季節性話題的「發句」，獨立成為17個音節的定型詩。本系列將為讀者展現世界最短詩歌「俳句」的魅力，通過俳句之起源的古典俳諧，解讀日本的季節感和日本人的原風景。本篇的季節主題「季題」是「賞雪」。

出門賞雪去，精心梳洗盛裝行，蓑衣配斗笠——蕪村 （1773年作，收錄於《蕪村自筆句帳》）

在和歌與俳句中，「雪」和「月」「花」一樣，是表現自然之美的最佳景物。蕪村也興致勃發：「走！賞雪去！我要盛裝打扮一番，就選蓑衣配斗笠！」

這首俳句的意趣首先是在「精心梳洗盛裝行」這句上。說到賞雪，雨具蓑衣和斗笠確實是最佳「裝備」，但廉價又粗糙，實在稱不上盛裝。然而，蕪村卻煞有介事地來了句「精心梳洗盛裝行」，這種意外的反差感，令人不禁莞爾一笑。

第二，他還致敬了芭蕉的俳句。一首是「走吧賞雪去，大地披上了銀裝，歡奔至摔倒」。其中「賞雪去」是共通的。兩首俳句，讓我眼前就浮現出這樣的場景——芭蕉迫不及待地衝出家門去看雪，還想一路飛奔，直到摔跤走不動為止；而「盛裝」穿戴的蕪村，則緊隨其後追趕——想想也是有趣。

而且，他想必是還致敬了芭蕉為老年小野小町創作的一首俳句。「雍容爾雅兮，縱是萬里無雲日，依然喜蓑笠。」能劇《卒塔婆小町》中，已然老年的小野小町，穿戴破舊的蓑笠，衣衫襤褸地登場，在一場機緣問答中智取了禪僧。「蓑衣和斗笠」也象徵了小町那樣捨棄紅塵的開悟者。正因如此，對於逃離俗世，追求風雅之趣的俳句詩人而言，蓑衣配上斗笠，便是不折不扣的盛裝，自然是需要精心梳裝一番的。由此也可窺見蕪村對芭蕉的敬意。

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