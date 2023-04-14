走進古典俳諧世界

本篇介紹《霞》。

恰逢春日裡，無名山中亦有霞，只是薄一些——芭蕉 （1685年作，收錄於《野曬紀行》）

這首俳句有一個前言——赴奈良途中。由此可知，它是芭蕉在離開故鄉伊賀（三重縣）前往大和國奈良的途中創作的。

在古代文化繁榮的大和國，有不少因和歌而聞名的山巒，其中在和歌中最常出現的，是吉野山。「吉野應是雲霞起，只緣今朝立春來」，平安中期的歌人壬生忠岑的這首和歌，可以說是詠吉野山之代表作，收錄於《拾遺和歌集》的卷首。伴隨著後人不斷模仿學習這首和歌的傳統，最終「一到立春，雲霞湧動」就成了和歌世界裡約定俗成的邏輯了。

芭蕉在這裡則反其道而行之，同樣是大和國的山，他卻把目光投向了「無名山」。「春天終於來了。要是那座有名的吉野山，和歌裡都會吟頌它一到立春，霞光絢爛；不過今天這座無名山，也同樣雲霞升騰，只是薄了些。」

這個「薄」字是幽默之所在。到了立春，那些名山雲蒸霞蔚，但實際上無名山也照樣有與其相稱的淡雲薄霞。

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