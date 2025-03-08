走進古典俳諧世界

本篇的季節主題「季題」是「取水」。

水とりや氷の僧の沓（くつ）の音 ——芭蕉 取水供本尊，抱冰握火苦行僧，步履聲陣陣 芭蕉 （創作於1685年，收錄於《野曝紀行》）

奈良東大寺每年春季舉行的「修二會」法事，以「御水取」之名而為人熟知。3月1日到14日，每晚手持巨大松明（火把）的僧人依次登上二月堂，從高臺上將火星撒布到臺下。日本人認為沾上這些火星，就能保佑自己無病無災，因此二月堂下總是擠滿信眾。二月堂上，僧侶們來回跑動，修行佛法，步履鏗鏘，響成一片。13日淩晨，要從二月堂邊的若狹井中汲取聖水，供奉堂內的本尊，因此便有了「御水取」這個名字。

芭蕉為這首俳句寫了前言，曰「參籠二月堂」，所以，他應該是夜宿二月堂時聽到了「僧の沓(*1)の音」，即「修行僧侶的步履聲」。「水とりや」說的是芭蕉近距離接觸僧侶汲水修行時的感動。「氷の僧」可理解為「清苦嚴謹修行的僧侶」。

但其實，這首俳句裡的「取水」一詞還雙關了同音詞「水鳥」。日語裡它們都念「mizutori」。鴛鴦、野鴨等「水鳥」，又因其身形而被類比成僧侶腳上的鞋履。芭蕉因聯想到「水鳥」而選用了「冰」「遝」二詞。這首俳句表面上看似是芭蕉的體驗感想，告訴讀者「我去二月堂參籠，正逢『御水取』修行活動，聽到了那些如抱冰握火般刻苦修行的僧侶的步履聲」，但其中隱含了芭蕉優雅的語言遊戲——都是mizutori，結了冰的池中水鳥，那樣子很像鞋履。水鳥算是「冰履」吧。

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