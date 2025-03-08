走進古典俳諧世界

本篇的季節主題「季題」是「春雨」。

春雨やぬけ出た侭（まま）の夜着（よぎ）の穴 ——丈草 爬出被窩看，榻上徒留一穴懶，窗外春雨暖 丈草 （1695年作，收錄於《丈草書簡》）

丈草是芭蕉晚年的弟子。出生於尾張國（現在愛知縣西部）犬山城下的武士家庭內藤家，27歲出家，28歲時成為芭蕉弟子。丈草34歲時，芭蕉去世，他便在師墓所在地近江國（現在的滋賀縣）義仲寺附近建了座「佛幻庵」，為芭蕉服喪3年。寫有此句的書信，是芭蕉去世的第2年，丈草寄給伊賀（現在的三重縣西部，芭蕉的故鄉）的一位朋友的。信中他還寫道：「我想去拜訪芭蕉老師的故里，卻無奈疾病在身，又生性懶惰，今年春天也以未能成行而告終。」

這首俳句，丈草用「被窩凸起，看似小山包」，來表現自己的「慵懶」。丈草從夢中醒來，爬出被窩一看，被子竟被拱起了一個和自己身體大小相當的「洞穴」；再起身朝窗外望去，這才發現「原來下春雨了呀」，於是輕歎「窗外春雨暖」。

春雨是季語，描寫了春日絲雨暖、潤物細無聲的風情。丈草看著春雨無聲落下，懨懨春困，更添幾分。從拱起的被「穴」中，也可以讀出丈草那百無聊賴之感——直到去年冬天還伴隨在老師芭蕉身邊，現在卻只剩下自己一人了。

標題圖片：琵琶湖大津觀光協會