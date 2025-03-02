走進古典俳諧世界

俳句，派生於由多個作者共同創作的連歌及俳諧的第一句，也就是包含有向各位參與者問安之情並融入了季節性話題的「發句」，獨立成為17個音節的定型詩。本系列將為讀者展現世界最短詩歌「俳句」的魅力，通過俳句之起源的古典俳諧，解讀日本的季節感和日本人的原風景。本篇的季節主題「季題」是「花」。

花開吉野山，爛漫美妙不可言，唯有嘖嘖讚——貞室 （1600年作，收錄於《一本草》）

聽到「花」一詞， 您的腦海裡浮現的是什麽花呢？在連歌和俳諧中，單說一個「花」字時，一般指的是「櫻花」。花是「華美」這種抽象概念，其代表就是櫻花。花是讚美的對象，作者在如何表達上頗顯新意。

這首俳句別具一格，讓人產生一種如同在遊戲裡開外掛，有點耍心思的感覺。「面對櫻花盛開的吉野山，無言以表，唯有『唉喲喲』的驚嘆」。對於眼前的櫻花美景，作者既沒有隻言片語的描繪，也沒有抒發自己的感想，只用「唉喲喲」來表達感嘆。讓人詞窮正是最高的讚美。

日語原文中「唯有唉喲喲」一句，出自古凈琉璃（由說唱發展起來的日本傳統木偶戲——譯注）中常用的說法。在俳句中使用這個盡人皆知的短語也可謂別出心裁。作者貞室（1610-1673年）是江戶時代初期活躍於京都的俳句詩人。

俳句的舞台吉野山（奈良縣）自古就以賞櫻勝地而聞名。芭蕉也到訪過這裡，並在《笈小文》中稱讚這首俳句道：「每次想到貞室那句不經意的『唯有嘖嘖讚』，我自己也難以言表。」另外，吉野的櫻花是野生的山櫻。當泛紅的新芽在枝頭萌發，白色花朵也同時開放。花瓣嬌小玲瓏，和先開花的染井吉野櫻不同，別有一番風情。

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