走進古典俳諧世界

本篇的季節主題「季題」是「花雲」。

花のくもかねはうへのか浅くさか——芭蕉 舉目花如雲，悠揚鐘聲鳴何處，上野淺草尋 芭蕉 （1687年作，芭蕉自筆懷紙）

「映入眼中的是朵朵花雲，迴響耳邊的陣陣鐘聲，是從哪裡傳來？上野的寬永寺還是淺草的淺草寺？」一般只說「花」時，指的便是櫻花。盛放的櫻花自古就被比作雲霞。上野和淺草都是賞櫻勝地，且相距僅2公里之遙。從稍遠處的江戶中心地區日本橋一帶望去，這兩處花雲看似連成一片，遮天蔽日；而且，繚繞的鐘聲也很難分清是從那裡的哪一座寺廟敲響的。柔美的春日風情，仿佛讓視覺和聽覺都為之融化——這是芭蕉為江戶春天寫下的一首讚歌。

正因為此，這首俳句肯定贏得了江戶眾人的喝彩。芭蕉多次將它寫在懷紙（放在和服的懷中隨身攜帶的和紙——譯註）上贈人，並收錄在多本書籍中。其中還有兩張他親筆書寫的意趣略有不同的懷紙流傳了下來。芭蕉取傳統歌舞劇「能」的一節歌詞，附上音符作為前言。那是名為《西行櫻》的歌曲，盛讚京都的櫻花美景宛若「春錦」。

芭蕉心生與京都一較高下的念頭，堅稱「江戶的櫻花也美不勝收」。同時，賞花必然要有音樂為伴。不難想像，那些流連於上野和淺草的賞櫻人唱著《西行櫻》載歌載舞的景象，就如同現代日本人手拿麥克風在櫻花下高歌喧鬧的場面吧。

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