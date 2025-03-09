走進古典俳諧世界

本篇的季節主題「季題」是「花衣」。

筏士の蓑やあらしの花衣——蕪村 筏夫激流行，狂風驟雨舞落英，蓑衣變花裳 蕪村 （1780-1783年間作，收錄於《蕪村句集》）

這首俳句吟詠了京都郊外名勝地嵐山的雨中櫻花。嵐，在日語中是暴風雨之意。「被『嵐山』的疾風驟雨吹散的櫻花花瓣，像雪花一樣漫天飛舞，掉落到筏夫的蓑衣上，把蓑衣變成了錦衣花裳」。蓑衣本是用稻草編織而成的簡陋雨具，蕪村卻捕捉到了它因飄零而落的櫻花而變美的瞬間。流經嵐山山麓的保津川上，筏夫將木材紮成木筏順水放排。從沿河的山林吹來的繽紛落英，灑滿了河面和木筏，形成一幅難得一見的晚春美景。你能感受到在風雨飄搖中，筏夫順流而下的緊張和驚險。花開時節，人們通常是不希望風雨催花落的，但這首俳句卻顛覆了這一常識。

蕪村似乎對自己的這首俳句相當滿意。昔日藤原公任 (*1)有一首詠嵐山紅葉的和歌——嵐山未明風雨寒，紅葉無人衣不沾（黎明前的嵐山秋風蕭瑟寒冷，沒人身上不沾上飛落的紅葉。紅葉本就是朝人飄零而下的）。對此，蕪村得意地說，還是自己更勝一籌，用17個字表達了相似的情景。

蕪村還有一首大膽的俳句，描述了狂風暴雨中的賞櫻名勝吉野山的景象——暴雨吞雲霞，疾風舞花漫天撒，吉野山頭下。蕪村詠歎的雨中花，在俳句詩人中可謂是一騎絕塵了。

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