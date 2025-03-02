走進古典俳諧世界

本篇的季節主題「季題」是「貓妻」。

時至春心動，貓妻貓夫皆有須，安能辨雌雄——來山 （收錄於《今宮草》）

俳句裡提到春季進入發情期的貓，現在似乎很多都使用「戀貓」「貓之戀」這類季節詞語，但在古典俳諧中，還會用「貓妻、貓夫」。兩者日語讀音相同，都是「neko no tsuma」。古人是否按照雌雄來區別使用漢字尚不很明確，不過來山這首俳句確實是重新意識到母貓也有鬍鬚這件事。「思春之貓皆有須，實在難辨公與母」。聽上去那麼理所當然，卻又感覺有點多餘，讓人莞爾一笑。「貓之戀」的俳句大多寫的是貓兒連日徘徊，為伊消得人憔悴；或是痴女纏郎非卿莫屬，求愛之聲，噪音擾民。但這首俳句，可謂是另辟蹊徑。

作者來山（1654-1716年）是大阪的人氣俳句詩人，文筆巧妙，這首俳句還帶有付記。「貓的公母很難簡單用肉眼識別。一位尼姑，她深信惠比須和大黑天（惠比須和大黑天均為日本的福神——譯註）是夫妻，我跟她說不是，她卻無論如何也聽不進去。因寫這首雌雄皆有須的俳句而突然想起此事，是以為記。」這段文字也是越看越有趣。惠比須和大黑天確實胡須和體型都相似。出處《今宮草》是在來山去世後，由其弟子編輯的俳句文集，遺憾的是創作年月份不詳。

感性敏銳且富有幽默感的來山，善以簡明易懂的語言創作或細膩或豪放的俳句。 其代表作中有一首描寫通體透明的銀魚在水中暢游的俳句——清溪淙淙流，銀魚晶瑩似水色，自由自在游（《續今宮草》）。

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