走進古典俳諧世界

本篇的季節主題「季題」是「蝴蝶」。

世中よ蝶々とまれかくもあれ ——宗因 如真亦如幻，世事萬物置一邊，蝴蝶莫翩躚 宗因 （1676年作）

原文「とまれかくもあれ」是「ともあれ、かくもあれ」的簡略表現，意「無論怎樣，姑且不論」。若是「世間啊，不管你怎樣」，那便意味著「將紛繁世界置之於身外」。在這樣的邏輯中，加入「蝴蝶」一詞，借用了「蝴蝶莫翩躚（蝶々止まれ）」的說法。「蝴蝶莫翩躚」還可見於現代童謠中，比如「蝴蝶蝴蝶莫翩躚，快快停在菜葉上」。也就是說，這裡的「とまれ」是雙關語，既有「停下來」的意思，也是日語中表示「無論怎樣，姑且不論」的「とまれかくもあれ」一詞的組成部分。這首俳句可直譯為「將世事萬物暫置一邊，蝴蝶你快快停下來。」

這首俳句的靈感來源於通稱《莊周夢蝶》的寓言，它是中國古代道家經典《莊子•齊物論》中記述的故事。作者莊周在夢中變成了蝴蝶，從夢中醒來後變回了人，卻弄不清楚自己到底是蝴蝶還是人了。宗因說的大概就是：「人世間的各種問題不去深思也無妨。就像蝴蝶一樣自由飛舞吧。因為以人類的姿態存在，還是變成蝴蝶空中飛舞，哪個是真哪個是夢，我們根本分不清楚。來吧，蝴蝶，在我這指尖上停下來吧。你是誰的夢中蝶呢？」

宗因是連歌師、俳諧師，生於1605年，卒於1682年。這首俳句是他給俳諧門生惟中的文章《莊子像贊》結尾的第一句。

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