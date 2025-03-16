走進古典俳諧世界

本篇的季節主題「季題」是「行春」。意即行將逝去的春天。

行春を近江の人とおしみける ——芭蕉 春日行將去，攜近江人觀碧水，惆悵惜別情 芭蕉 （1690年作，收錄於《猿蓑》）

「近江」是為現在的滋賀縣，其中央有被稱為「近江之海」的琵琶湖。俳諧集《猿蓑》的前言曰「望湖水而惜春」，另外還有在前言寫著「泛舟湖上」意趣的懷紙傳世。這首俳句吟詠的，是在琵琶湖岸邊或湖上「和近江國的人們一起依依惜別行將遠去的春天」。

當聽到門生去來說：「湖水氤氳的風景正適合用來惜春」後，芭蕉回答道：「對。所以說在昔日人們心裡，近江國的這片土地是和京都不相上下的賞春寶地啊。」（《去來抄》）芭蕉的心靈之眼，正是通過古典傳統來眺望春之將去的「近江之海」的。

芭蕉創作此俳句時，浮現在腦海的大概是藤原良經的和歌「 志賀花園古都春，明日訪客有幾人」（《新古今和歌集》）吧。「志賀」是琵琶湖西岸的地名，因曾有古代短暫定都於此的歷史，所以有「故里」（古都）之稱。而且，這裡也是春天最美的「春之都」。「明日立夏後，就不再會有什麼人來『春之都』的志賀花園了吧。」這是一首將懷古與惜春融為一體的名作。芭蕉把「春日行將去」這首俳句放在了《猿蓑》春部的最後，大概是效仿《新古今和歌集》中，將良經的這首和歌安排在春部最後的做法。

標題圖片：PIXTA