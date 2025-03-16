走進古典俳諧世界

本篇的季節主題「季題」是「野薔薇」。

花茨故郷の路に似たるかな ——蕪村 野薔薇開處，仿若童年故園路，鄉愁油然生 蕪村 （1774年作，收錄於《蕪村句集》）

每個人對於度過童年時代的故鄉，都會有些難忘的記憶或是深刻在心底的情景。蕪村對故鄉的記憶，和野薔薇聯繫在了一起。「野薔薇盛開的這條路，看著多像幼時玩耍的那條故鄉小路啊」。野薔薇是初夏盛開白色花朵，氣味芬芳。不僅是花色和形狀，那股甘甜的香氣似乎也引發了蕪村的鄉愁。

蕪村出生於毛馬村，面朝流經大阪近郊的澱川。蕪村在給門生的書信中回憶說，小時候他常與小夥伴在河堤上玩耍。爬向河堤的路旁，想必野薔薇花盛開，散發著陣陣清香吧。

這首俳句附有前言，曰「若登上那東皋」。「東皋」指東邊的山丘，出自中國詩人陶淵明辭官歸隱後創作的抒情小賦《歸去來辭》中的一句——登東皋以舒嘯，臨清流而賦詩。陶淵明爬上故鄉村東的小山丘，沉浸在歸鄉的喜悅中。然而蕪村年少離開毛馬村後，就再也沒有回去過，即便從京都去大阪遊玩，也不曾順道回鄉。恐怕是有些想回也回不去的苦衷吧。

即便走過與故鄉相似的小路，像陶淵明那樣登高遠望，也無法看見毛馬村。然而，在蕪村心裡，幼時的記憶卻被喚醒，一切都歷歷在目。這首俳句中飽含了這樣一種憂傷的望鄉之情。

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