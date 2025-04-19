走進古典俳諧世界

本篇的季節主題「季題」是「筍」。

竹の子や児（ちご）の歯ぐきのうつくしき ——嵐雪 春筍嫩且鮮，幼子津津啃一口，乳齒惹人憐 嵐雪 （收錄於1694年發行的《炭俵》）

嵐雪出生於江戶下級武士服部家，21歲左右投入芭蕉門下，35歲成為俳諧師。並且，他還娶了妓女為妻。他是一位無法為武士之道所束縛的人，選擇了一生遊戲人間的生活方式。

這首俳句表現的是作者看到幼子啃著煮軟的鮮筍，露出牙齦，惹人憐愛的情景。原文中的「うつくし（可愛，討人喜歡）」一詞，原本就是一個以慈愛之情來形容對方，比如妻子和孩子等的詞語；「兒」指的是剛開始長乳牙的幼兒。「筍」是初夏的季語，在俳句中既可作食材吟詠，也可用來比喻孩子像竹筍節節高一樣茁壯成長。所以可以說，這是詩人看著吃筍的幼子，為孩子的健康成長而高興，傾注了滿腔父愛的一首俳句。

不過，這首俳句的背後，也有古典文學的影子。《源氏物語》的《橫笛》卷中，有一個主角光源氏照看和女三宮生的兒子薰的場景。薰其實不是光源氏的孩子，而是女三宮與傾慕她的柏木私通生下的。剛開始長乳牙的薰，小手抓著竹筍流著口水啃食的樣子，光源氏看在眼裡，既覺可愛又有些心情複雜。就嵐雪的這首俳句，我們雖然沒有必要對其背景故事太過認真地解讀，但《源氏物語》對後世的巨大影響，卻可從中窺見一斑。

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